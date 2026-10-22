Una mujer demanda a su padre de 90 años y propietario de 100 viviendas para que le dé una pensión

Una mujer sevillana de 45 años ha presentado una denuncia contra su padre de 90 años y propietario de un centenar de viviendas, al que le reclama una pensión tras demostrar hace dos años que es su «hija biológica». El padre es un empresario que posee más de 100 viviendas entre Sevilla, Huelva, Madrid y Londres, según ha explicado el abogado de la mujer, Fernando Osuna.

La mujer, que reclama la pensión, padece una incapacidad laboral total reconocida por la Seguridad Social y, aunque la denunciante no ha podido tener acceso a beneficio económico alguno pese a demostrar en 2024 que es hija suya, ahora solicita una pensión alimenticia de 700 euros.

La madre de la demandante falleció hace más de 30 años y su padre jamás la reconoció como hija suya; «Ella ha tenido que ver cómo sus hermanos viven con todo tipo de lujos, mientras que ella lo pasa muy mal para llegar a fin de mes», declaraba su abogado.

También ha añadido que la hija, desde hace ya un tiempo, está pendiente de los bienes que posee su padre, y es conocedora de que muchos de ellos están actualmente a nombre de sus hermanos. Actualmente, la mujer está en tratos con compradores profesionales para ofrecer sus derechos futuros sobre la herencia, y lo hace confiando en que pronto se convertirán en derechos firmes.

El letrado Osuna ha destacado que la legislación española ampara los derechos de los herederos y contempla que sean nulas las compraventas simuladas y las donaciones que los padres realizan en perjuicio de sus hijos nacidos fuera del matrimonio.

Según ha explicado, en ocasiones esos padres han pactado con los hijos relegados en sus derechos para evitar procesos judiciales muy caros y que suponen un gran desgaste. El abogado confía en que en este caso también se pueda formalizar un acuerdo de ese tipo.