Vox rechaza la nueva gran mezquita de Dos Hermanas (Sevilla): «No es una casualidad, es parte de un plan»

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, ha anunciado que su formación se opondrá a la construcción de la nueva gran mezquita proyectada en Dos Hermanas (Sevilla), al considerar que este tipo de iniciativas forman parte de un proceso de transformación social, cultural y religiosa de España. «Hemos dicho no a la macro mezquita de Sevilla, y vamos a decir no a esta nueva en Dos Hermanas», ha asegurado este miércoles a través de sus redes sociales.

Cortés ha advertido de que, a su juicio, el proyecto no puede analizarse como una iniciativa aislada. «No es una casualidad, es parte del plan que tienen quienes quieren cambiar el mapa social, cultural y religioso de nuestra nación», ha afirmado el dirigente de Vox, que ha situado el rechazo a este nuevo templo dentro de la posición que su partido mantiene frente a la construcción de grandes centros de culto islámicos en Andalucía.

El portavoz parlamentario ha insistido en que el objetivo de estas iniciativas sería, en sus palabras, «que no nos reconozcamos en nuestro propio país». Por ello, ha reiterado que Vox mantendrá su oposición a la mezquita prevista en el municipio sevillano y ha cerrado su mensaje con una declaración contundente: «Vox no cede ante la islamización de Andalucía».

El precedente de la mezquita de Sevilla

El anuncio de Cortés se produce después de la controversia política generada por el proyecto de un gran centro cultural islámico en el Polígono Sur de Sevilla. Vox ya había manifestado su rechazo a esta iniciativa y había cuestionado su tramitación urbanística, además de advertir de las consecuencias políticas que podría tener su aprobación para las relaciones entre la formación de Santiago Abascal y el Gobierno municipal del PP, encabezado por José Luis Sanz.

El Ayuntamiento de Sevilla terminó dando luz verde a la licencia de obras el pasado 28 de julio, pese a las objeciones de Vox. La formación anunció entonces que estudiaría las vías administrativas y judiciales para tratar de paralizar el proyecto.

Dos Hermanas, nuevo escenario del debate

La nueva mezquita de Dos Hermanas se incorpora así a la discusión sobre la convivencia religiosa, el desarrollo urbanístico y la implantación de espacios de culto islámico en Andalucía. El proyecto abre un nuevo frente político para Vox, que ha adelantado públicamente su rechazo antes de que su portavoz parlamentario haya detallado en ese mensaje en sus redes sociales las actuaciones concretas que pretende impulsar contra la iniciativa.

La comunidad islámica At-Tauba, presente en Dos Hermanas desde 2009, ha comenzado a desarrollar sus actividades en una nueva nave de la calle Alarifes, 18, que cuenta con 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Según informa Diario de Sevilla, la entidad utiliza las instalaciones desde mayo mientras acomete las reformas interiores para habilitar zonas de oración para hombres y mujeres, aulas y espacios destinados a talleres y reuniones.

La mezquita celebra los cinco rezos diarios y la oración comunitaria de los viernes, y también organiza clases de árabe y Corán para menores, actividades deportivas y encuentros familiares. La compra del inmueble se formalizó en mayo de 2026 por 230.000 euros, aunque la comunidad calcula que necesitará reunir 300.000 euros para cubrir también las obras de adaptación.