El Gobierno confirma la norma: si reservas un viaje del IMSERSO 2026 y no puedes ir, esto es lo que pasa con tu dinero

El Programa de Turismo del Imserso facilita que las personas mayores realicen actividades culturales y recreativas y contribuye al desarrollo del sector turístico. Nacido en 1985 con 16.000 plazas, esta cifra ha aumentado hasta las casi 800.000 en la temporada actual; más del 90% de los usuarios del programa lo consideran «muy bueno» o «bueno», y dos tercios repiten año tras año, según una encuesta realizada por el Imserso en 2023.

El programa ofrece 879.213 plazas en la temporada 2025-2026, distribuidas entre turismo de costa peninsular (50,1%, 440.284 plazas), turismo de costa insular (25,9%, 228.142 plazas) y turismo de escapada (23,9%, 210.787 plazas). El programa incluye el alojamiento y, salvo excepciones, el transporte; además, en los viajes con destino costa, también se ofrece asistencia sanitaria complementaria y un programa de animación socio-cultural.

Viajes del IMSERSO 2026

Los requisitos para participar en el Programa de Turismo del Imserso son los siguientes: personas residentes en España que sean pensionistas del sistema de Seguridad Social, perceptoras de prestaciones o subsidios de desempleo, asegurados o beneficiarios del sistema español, así como españoles residentes en el extranjero o retornados. Pueden ir acompañadas por cónyuge, pareja de hecho o hijos con discapacidad, y deberán acreditar los requisitos mediante declaración responsable.

Pagos y reembolsos

Las reservas realizadas a través de la web Internet se pueden abonar mediante pago online (tarjeta bancaria, Bizum o transferencia), en agencia de viajes (tarjeta bancaria o Bizum) o en los cajeros de las entidades colaboradoras con el documento de viaje impreso. Asimismo, las reservas realizadas en agencia de viajes pueden abonarse mediante pago online a través de Internet o en los cajeros de las entidades colaboradoras, utilizando el documento de viaje impreso.

Una vez confirmada la reserva, se puede optar por un único pago por el importe total o bien realizar pagos según las fechas estipuladas, que se detallan en el momento del cierre de la reserva y en el documento de viaje. En la modalidad de pago único, se abona el total de la reserva de una sola vez. Por otro lado, el pago por periodos permite abonar un anticipo o depósito, y el resto del importe se debe pagar al menos 45 días antes de la fecha de salida.

Cuando la reserva se realiza con más de 45 días de antelación a la fecha de salida, se dispone de cinco días para efectuar el pago total o abonar el depósito y completar el resto al menos 45 días antes de la salida. Si la fecha de salida se encuentra dentro de los 45 días, el pago del importe total debe realizarse en las 48 horas siguientes a la contratación del viaje.

Para quienes desean cancelar la reserva realizada por Internet, el reembolso se gestiona accediendo a la sección «MIS RESERVAS», introduciendo el DNI y la clave de acceso, pulsando el botón «ABRIR» de la reserva cancelada y posteriormente «SOLICITAR DEVOLUCIÓN», completando los campos requeridos. Para reservas efectuadas en agencia, el trámite se realiza directamente a través de la misma.

Cuando la cancelación se produce por motivos médicos, judiciales o siniestro, es posible descargar la documentación necesaria para gestionar la devolución a través del seguro, tanto desde la web como desde la agencia.

Los gastos de gestión y anulación se consideran como las penalizaciones que deben abonarse en concepto de indemnización por desistimiento de la realización del viaje contratado, conforme al artículo 160 de la Ley para defensa de los consumidores y usuarios: «En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato en cuyo caso el organizador, o, en su caso, el minorista podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable. El contrato podrá especificar una penalización tipo que sea razonable basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio del viaje combinado y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje. En ausencia de una penalización tipo, el importe de la penalización por la resolución del contrato equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. El organizador o, en su caso, el minorista deberán facilitar al viajero que lo solicite una justificación del importe de la penalización».

Estos gastos varían según el momento de la cancelación: si se produce entre 10 y 15 días antes de la fecha de inicio, se abona el 5% del precio del viaje; entre 3 y 10 días, el 15%; con 48 horas de antelación, el 25%; cuando no es posible efectuar la cancelación con 48 horas de antelación debido a fines de semana, festivos o fuerza mayor, se abona el 50%; y si no se presenta el día de la salida, el 100%. Además, los gastos de gestión derivados de la cancelación representan un 6,20% del precio total del viaje. Finalmente, si la devolución del importe del viaje se debe a medidas administrativas ante situaciones sobrevenidas, se reintegra íntegramente la totalidad de la cantidad abonada.