El Banco Central Europeo decidió subir sus tipos de interés el pasado 11 de junio para contener el aumento de la inflación en la eurozona; un fenómeno provocado por el conflicto que azota Oriente Medio.

Y cuando eso ocurre, los que tienen una hipoteca variable tiemblan: este movimiento suele venir acompañado de un ascenso del euríbor a 12 meses, que es el índice con el que se calcula el interés de estos productos.

Pero parece que el temor, en esta ocasión, era infundado. Según los analistas del comparador financiero HelpMyCash.com, el euríbor cerrará el mes de junio con un valor medio mensual de alrededor del 2,80%; muy parecido al de mayo (2,804%).

Su experto hipotecario, Miquel Riera, explica que “el estancamiento del índice se debe a su comportamiento anterior, que ya descontaba hasta dos subidas de tipos, y a los intentos de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo de paz”.

Malas noticias: las cuotas subirán

Pero eso no significa que las hipotecas variables no vayan a encarecerse. El último valor del euríbor será superior tanto al registrado hace un año (2,081%) como al de hace seis meses (2,267%).

Por lo tanto, aumentará el interés y las cuotas de aquellos contratos que vayan a revisarse anual o semestralmente durante las próximas semanas. Con todo, el encarecimiento será más leve que el que se produciría con un aumento significativo del euríbor.

Según los cálculos de HelpMyCash, realizados para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y con un tipo de euríbor más 1%, las cuotas subirán de 718 a 775 euros mensuales si la revisión es anual: 58 euros más al mes (casi 700 más al año).

Y si la actualización es semestral, las mensualidades pasarán de 732 a 775 euros; unos 43 euros más al mes y un incremento de casi 260 euros al semestre.

Ahora bien, desde el comparador matizan que esas cifras pueden variar en función de las condiciones de cada préstamo hipotecario revisado: de su importe y plazo pendientes, del diferencial sumado al índice para determinar el interés y del tiempo que haya transcurrido desde la formalización de la escritura.

El euríbor esquiva las subidas

El estancamiento no ha sorprendido a los analistas de HelpMyCash. Su experto en el mercado hipotecario, Miquel Riera, explica que “el euríbor tiende a adelantarse a las decisiones que toma el Banco Central Europeo”.

Así, si se prevé un aumento de los tipos, este índice suele subir en los meses previos a la subida. Y si el pronóstico es el contrario, normalmente desciende antes de que se produzca la bajada.

Poco después de que estallara el conflicto en Oriente Medio, los mercados pronosticaron hasta dos subidas de tipos del Banco Central Europeo para contener el más que probable aumento de la inflación: una en junio y otra después del verano.

Y el euríbor, como era de esperar, tendió al alza en los meses posteriores: pasó del 2,221% en febrero al 2,804% en mayo. Según Riera, “las subidas previas del euríbor ya descontaban el aumento de tipos de junio y reflejan un posible incremento más”.

Por ello, el analista del comparador cree que “es comprensible que el valor de este índice se haya estancado este mes”. Y no descarta que pueda producirse una ligera bajada de aquí a finales del año.

Foco puesto en Oriente Medio

Aunque la situación es muy compleja, Estados Unidos e Irán parecen estar dispuestos a llegar a un acuerdo que asegure la paz en la región. Si eso se produce, es probable que la inflación en la eurozona se reduzca, lo que puede llevar al Banco Central Europeo a mantener sus tipos sin cambios en lo que queda de año.

En ese escenario, explica Riera, el euríbor podría bajar un poco y situarse alrededor del 2,6%. Ahora bien, también existe la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo y de que el conflicto se recrudezca.

En este escenario, según el analista de HelpMyCash, la inflación de la eurozona podría experimentar otro incremento, lo que obligaría al Banco Central Europeo a subir sus tipos una o dos veces más en 2026.

El euríbor, por lo tanto, podría llegar a superar el 3%. En cualquier caso, un posible descenso del euríbor no abarataría la oferta hipotecaria de los bancos.

“El nivel de competencia entre entidades no es tan agresivo como hace un año o dos, así que estas no tienen necesidad de rebajar los intereses de sus hipotecas para captar clientes”, asegura el analista Miquel Riera.

Y añade que “el elevado precio de la vivienda aumenta el potencial riesgo de impago y desincentiva una reducción de márgenes”.