El sector siderúrgico español ha alertado de que el incremento de la sobrecapacidad global de acero y el endurecimiento de las políticas comerciales internacionales han provocado un descenso en la producción de los fabricantes españoles de un 21,1% y las entregas han caído un 10%. Todo ello mientras que las importaciones procedentes de terceros países han continuado creciendo.

En este contexto, las siderúrgicas apuntan que Europa «necesita una política industrial real que permita competir en igualdad de condiciones» contra otros mercados como el de China.

Y es que cada vez resulta más complicado para los fabricantes nacionales competir con los bajos precios del acero chino, que ya se ha convertido en el principal responsable del aumento del exceso de oferta en los mercados internacionales, poniendo la guinda a una grave crisis de la industria.

La OCDE afirmaba hace tan solo unas semanas que la débil demanda interna china ha impulsado «una importante ofensiva exportadora». Sin ir más lejos, los siderúrgicos chinos «enviaron una cifra récord de 131 millones de toneladas de acero a mercados extranjeros en el 2025, el equivalente a alrededor del 14% de su producción anual», indicaban sus expertos, subrayando que la capacidad mundial de producción de acero no paraba de crecer «a pesar de las sombrías perspectivas para la demanda».

Esta abrumadora expansión está teniendo lugar debido a que su gobierno ha inundado de subvenciones a los fabricantes del país. En comparación con sus rivales internacionales, las empresas chinas han recibido 15 veces más subsidios, en relación al tamaño de sus activos.

«Cuando la producción de las nuevas instalaciones no puede ser absorbida por los mercados nacionales, el acero se exporta típicamente a mercados extranjeros a precios bajos, o en forma de productos derivados con uso intensivo de acero, a expensas de los productores de otros lugares», apuntaba ya en su documento la OCDE.

Reforzar la protección comercial

Ante este escenario, la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) reclamaba esta semana, en el marco de su Junta General 2026, una reforma ambiciosa de los instrumentos europeos de defensa comercial que permita garantizar unas condiciones de competencia equitativas.

Entre sus prioridades figuran el refuerzo de las medidas de protección comercial y ampliación a los productos aguas abajo de la cadena de valor del acero, la incorporación del criterio Melt & Pour, la ampliación del alcance del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) a toda la cadena de valor y el fortalecimiento de los mecanismos de control y verificación aduanera para evitar posibles prácticas de elusión.

Asimismo, UNESID defiende una política industrial europea más ambiciosa que impulse la demanda de productos fabricados en Europa mediante criterios de compra pública que favorezcan el acero europeo en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras, la movilidad o la defensa.

«La descarbonización y la autonomía estratégica no serán posibles sin una industria siderúrgica fuerte y competitiva», ha señalado Bernardo Velázquez, presidente de UNESID.

Para UNESID, esta evolución pone de manifiesto la creciente desconexión entre el comportamiento de la demanda y la situación de los productores europeos, que continúan perdiendo cuota de mercado frente a competidores de terceros países en un contexto de elevada incertidumbre económica y comercial.