Iberia suspende los vuelos Madrid-Caracas por los graves terremotos en Venezuela

La aerolínea Iberia ha cancelado el vuelo Madrid-Caracas previsto para hoy jueves y el de retorno Caracas-Madrid de mañana viernes debido al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, tras los graves daños provocados por dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados el miércoles en el centro de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles el cierre del principal aeropuerto del país «por graves daños a su infraestructura». Rodríguez no detalló la naturaleza exacta de los daños ni ofreció un plazo para la reapertura, lo que ha dejado a miles de pasajeros varados.

«Quiero informar que el Aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura», señaló la mandataria durante la presentación de un primer balance oficial de los movimientos telúricos ocurridos alrededor de las 18:00 horas del miércoles 24 de junio.

Los vuelos afectados de Iberia son el de Madrid-Caracas previsto para hoy jueves a las 13:40 horas y el vuelo de regreso Caracas-Madrid previsto para el viernes 26 de junio las 19:00 horas locales, según han confirmado a Europa Press fuentes de la aerolínea.

La compañía ha notificado directamente a los pasajeros afectados y está aplicando su política de flexibilidad por causa de fuerza mayor, con opciones de cambio de fecha sin penalización, reembolso o alternativas de viaje cuando sea posible.

Impacto económico

El cierre de Maiquetía, principal hub aéreo de Venezuela, paraliza temporalmente la conectividad internacional del país. Esta doble cancelación afecta directamente a la ruta Madrid-Caracas, una de las conexiones más relevantes de Iberia en América Latina en términos de tráfico de pasajeros y carga.

Delcy Rodríguez hizo un llamamiento a la calma y a la unión nacional tras los seísmos. Hasta el momento no se ha facilitado información oficial sobre el momento en que Maiquetía podría reabrir ni sobre el alcance completo de los daños estructurales en la terminal.

Iberia recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos a través de su página web, aplicación o servicio de atención al cliente, donde se irá actualizando la información según disponga de nuevos datos de las autoridades venezolanas.