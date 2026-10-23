Un dogo tiró al suelo a una jubilada y ahora el dueño del perro tiene que pagar una indemnización de 20 millones: la mujer sufrió lesiones que le dejaron con una incapacidad física permanente

Un tribunal de Argentina ha condenado a pagar una indemnización millonaria a la heredera de un perro de la raza dogo argentino que hace cuatro años atacó a una mujer de 75 años que sufrió una incapacidad física parcial y permanente superior al 40%. Ahora la Justicia ha dado la razón a la demandante y la heredera del animal, junto con la aseguradora, tendrán que hacer frente a una indemnización de más de 20 millones de pesos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la indemnización millonaria que tendrá que pagar la dueña de un dogo argentino que atacó a una mujer por la calle.

Esta historia tiene como protagonista a una mujer de 75 años que fue atacada por un dogo argentino en unos hechos que ocurrieron en febrero de 2022 en la localidad argentina de Vicente López, que está situada en la zona norte del Gran Buenos Aires, situada a la vera del Río de la Plata y que es limítrofe con la capital del país. En la calle Vicente López de esta ciudad de 280.000 habitantes, un perro de la raza dogo argentino se abalanzó sobre una mujer que cayó al suelo y tuvo que acudir al hospital después de sufrir varios traumatismos.

Lógicamente, este caso acabó en una denuncia en la que la demandante alegó que el perro no cumplía con los requisitos de seguridad que se obligan para estas razas, que incluyen el uso de bozal y correa para evitar estos sucesos. La causa parecía que iba a ser cerrada tras el fallecimiento del animal, pero la Justicia argentina decidió seguir hacia adelante con el caso, requiriendo la culpabilidad en la dueña heredera del perro, que ahora tendrá que pagar las consecuencias de lo sucedido hace cuatro años.

Una indemnización de 20 millones… gracias a las cámaras de seguridad

Este caso se acabó resolviendo gracias a las cámaras de seguridad a las que tuvo que acudir el juez después de que la defensa alegara que el dogo argentino cumplía con todos los requisitos de seguridad y que las lesiones de las que hablaba la demandada se debían a una caída sin que tuviera responsabilidad el animal. Además, también se negó la existencia de estos problemas físicos por los que se reclamaba la indemnización.

La Justicia acabó llegando a la verdad después de verificar en las cámaras que el perro en cuestión se había avalanzado sobre esta mujer de 75 años y provocando una caída que le causó una incapacidad física parcial y permanente del 40% por las lesiones sufridas en la cadera a causa de este tropiezo por culpa del animal. Además, también se incluyó en el informe una serie de secuelas psicológicas tras verse claramente amenazada por un animal de grandes dimensiones y una gran capacidad de ataque.

Según informó en su día el medio argentino Infobae, la sentencia remarcó que en accidentes de este tipo la culpa del dueño no resulta relevante, ya que su responsabilidad es objetiva. Por ello, consideró que la demandante tendrá que recibir una indemnización de 20.480.000 pesos, teniendo en cuenta los gastos médicos, el traslado, el tratamiento de fisioterapia, el psicológico, el daño moral, además de la incapacidad física parcial y permanente. Las costas tendrán que ser abonadas por la aseguradora y la denunciada.