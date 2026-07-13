CEIM apoyará la reelección de Antonio Garamendi al frente de la CEOE

La Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha aprobado apoyar la candidatura de Antonio Garamendi para su reelección como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en las elecciones que la organización empresarial celebrará el próximo 1 de octubre.

«Ante la complejidad del actual escenario económico, político y geoestratégico, los empresarios madrileños consideran esencial preservar una representación empresarial sólida, cohesionada e independiente, capaz de defender con eficacia los intereses generales de las empresas y de contribuir a la estabilidad económica y social de España», ha manifestado CEIM en un comunicado.

De eta forma, CEIM ha recalcado que la próxima etapa debe estar marcada por «la independencia y la capacidad de propuesta». Asimismo, ha subrayado que España necesita «una voz empresarial unida que contribuya a recuperar la confianza, favorezca los acuerdos y sitúe la competitividad de las empresas en el centro de las decisiones económicas».

«CEIM seguirá trabajando para que la organización empresarial nacional mantenga una posición firme y constructiva ante los grandes retos de la economía española», ha recalcado la patronal madrileña que lidera Miguel Garrido.

Algunos de esos retos son la «recuperación» de la productividad, la «simplificación» del marco regulatorio, la seguridad jurídica, la reducción del absentismo, la formación y atracción de talento, la transición energética y digital, el impulso a las pymes y la defensa de un marco fiscal que «favorezca la inversión y la creación de empleo».

Garamendi opta a un tercer mandato

Garamendi se presenta a las elecciones de la patronal para optar a un tercer mandato al frente de la patronal española, afirmando que tiene «el apoyo expreso de las organizaciones» y las empresas que «tiene que tener».

El empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la patronal española en noviembre de 2018 y cuatro años después revalidó su mandato por otros cuatro años tras conseguir el respaldo de 534 votos en la Asamblea Electoral de la CEOE frente a los 87 votos obtenidos por su rival, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda.

Nacido en Gexto (Vizcaya), Garamendi es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.

Además de CEIM, la patronal catalana Foment del Treball y la Confederación Empresarial Vasca, Confebask, así como Cepyme, han anunciado su apoyo a la candidatura de Garamendi.