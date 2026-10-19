El BOE confirma el cambio en el precio del tabaco: todas las marcas afectadas por la subida

El precio del tabaco en España ha ido aumentando de forma progresiva con el paso de los años. Como sabemos, sus precios van variando cada semana, por lo que debemos estar atentos a los cambios que se producen cuando toca. El Boletín Oficial del Estado del 17 de octubre de 2026 acaba de actualizar los precios en estancos de la Península y Baleares, sin afectar a los cigarrillos tradicionales.

En este caso, la modificación se limita a referencias concretas de picadura de pipa, concretamente los formatos de 250 gramos de las marcas de Tangiers 70 y Tangiers 72, fijados en 37 euros por unidad. Pero hay más marcas que, desde hace tan solo unos días, también han cambiado sus precios. Es la resolución del 9 de octubre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, marca los nuevos precios que entraron ya en vigor a partir del 10 de octubre. Esto afecta a 45 productos de diferentes en marcas de cigarrillos, cigarros, cigarritos, picaduras de pipa y otros.

Cambio en el precio del tabaco

El mercado de tabacos en España sigue siendo uno de los más regulados en la Unión Europea, con precios que están sujetos a las normativas establecidas por el Comisionado para el Mercado de Tabacos. De acuerdo al artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se han publicado los nuevos precios de venta al público (PVP) para las Expendedurías de Tabaco y Timbre.

Según el BOE, que puede consultarse en abierto y para todos, en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del área de Península y Baleares, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.

Como ya hemos especificado, los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:

Picaduras de pipa

El precio de las marcas de Tangiers 70 y Tangiers 72 están fijados en 37 euros por unidad cada uno. La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La próxima semana, como es habitual, el BOE volverá a publicar últimos cambios de tarifas de los distintos productos relacionados con el tabaco, algo a tener en cuenta por las personas que los compran.

Cambio en el precio del tabaco de otras marcas

Además de la del 16 de octubre, hay una resolución del 10 de octubre de 2026, también publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Cigarrillos

Coronas Black Soft. 6,30 euros

Whim 20er (20). 4,80 euros

Cigarros y cigarritos

Don Julio

Don Julio Punta Espada Gordo (24). 29,90 euros

Punta Espada Robusto (24). 21,90 euros

Saga

Blend No. 7 Robusto 5 1/2×50 (20). 11,90 euros

Solaz Robusto 5×50 (24). 11,90 euros

The Bouncer

The Bouncer Maduro Toro C (21). 8,80 euros

The Bouncer Sungrown Toro C (21). 8,80 euros

Vedado

Flat Black Colosal (8). 12,90 euros

Flat Black Gordo (10). 10,90 euros

Flat Black Malecon (10). 11,90 euros

Vega Toro

Churchill (10). 4,75

Corona (10). 3,90

Doble Toro (10). 4,50

Gordito (10). 4,30

La Bestia (10). 4,90

Lancero (10). 4,50

Mini Robusto (10). 3,90

Perla (10). 3,85

Robusto (10). 4,10

Toro (10). 4,30

Picaduras de liar

Whim Volumen 70G Q (70 g). 14,40 euros

Otras labores

Lucky Strike Gold For Glo (20). 4,20

Lucky Strike Rich For Glo (20). 4,20

Lucky Strike Twist For Glo (20). 4,20

Neo Azure (20). 4,20

Neo Classic Tobacco (20). 4,20

Neo Golden Tobacco (20). 4,20

Neo Signature Tobacco (20). 4,20

Neo Terracotta Tobacco (20). 4,20

Picaduras de pipa

Darkside Bounty Hunter (100 g). 18,90

Darkside Cosmo Flwr (100 g). 18,90

Darkside Darksupra (100 g). 18,90

Darkside Falling Star (100 g). 18,90

Darkside I Granny (100 g). 18,90

Darkside Kalee Grap 2.0 (100 g). 18,90

Darkside Killer Mlk (100 g). 18,90

Darkside Strlme (100 g). 18,90

Darkside Supernova (100 g). 18,90

Darkside Torpedo (100 g). 18,90

Dozaj Black Bachata (200 g). 18,50

Dozaj Black Bachata (50 g). 4,95

Moon Habana (500 g). Tabaco Pipa. 33,00

Stral Kho Kha (200 g). 17,90

Stral Kho Kha (50 g). 5,00

Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:

Picaduras de pipa

Dozaj Black Bachata (200 g). 9,90

Dozaj Black Bachata (50 g). 3,10

Impacto de la resolución en los consumidores y en el mercado

La actualización de los precios del tabaco tiene un impacto directo en los consumidores, quienes deben adaptarse a los nuevos costos de sus productos de consumo diario. Para muchos fumadores, la diferencia de precio entre las marcas más económicas y las premium es un factor crucial a la hora de tomar decisiones de compra. Esto podría incentivar a algunos consumidores a optar por marcas como Signature, que ofrecen precios más bajos sin comprometer demasiado la calidad del producto.