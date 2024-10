El 80% de las empresas usa plataformas como Teams por su eficiencia y trabajo en equipo

La forma de comunicarnos, tanto en el ámbito privado como laboral, ha evolucionado a lo largo de las décadas, adaptando nuestros hábitos a la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas. A pesar de esta evolución, lo cierto es que la comunicación por voz a través de sistemas de telefonía sigue siendo el canal de comunicación preferido, incluso frente a los chats, sobre todo en casos de uso prioritario en los espacios de trabajo. Así lo detalla el estudio Evolución de las comunicaciones en entornos convergentes. Estado actual, retos y evolución esperada, hecho por IDC, en colaboración con Telefónica Empresas y Microsoft.

En concreto, concluye el mismo análisis, el 56% de los empleados usan telefonía fija, al percibir la voz como un medio de comunicación necesario, relevante y confiable. No obstante, el análisis también señala que el 80% de los responsables de IT de las empresas, esperan que la telefonía en la nube se use de forma moderada en los próximos dos años. Y es que el 87% de las grandes compañías españolas usa herramientas de colaboración, algo que les permite más innovación, conciliación y trabajo en equipo, dentro de las nuevas maneras de trabajar, tanto presencial como en remoto o híbrida.

Nuevas maneras de trabajar, nuevas comunicaciones

Eso sí, la unión de voz y colaboración es una de las formas de comunicación predilectas en los ámbitos laborales, para una experiencia de usuario óptima. De hecho, ocho de cada diez empresas (79%) de tamaño mediano y grande en España emplean plataformas de videoconferencias o reuniones online como Teams, entre otras.

El informe refleja, además, que esto es muy eficaz en las grandes y medianas empresas, ya que el 40% de los empleados afirma que trabaja en algún momento en remoto; mientras que el 60% sigue únicamente un modelo presencial.

Dentro del grupo de quienes trabajan en remoto, el 28% lo hace combinando el teletrabajo con el trabajo presencial, y el 12% del total realiza su actividad laboral de manera completamente remota. Por otro lado, si sólo tenemos en cuenta a las grandes corporaciones del sector privado, el número de trabajadores que usan el formato híbrido ha aumentado hasta el 50% de la plantilla.

Este modelo de trabajo, que cada día migra más a formas híbridas, incluso sólo en remoto, tiene algunas importantes ventajas, las cuales son un incremento de la productividad del empleado (57%), así como un ahorro de costes (46%) para las empresas, e incluso para las plantillas, las cuales no tienen gastos de transporte en su día a día.

La aplicación de la IA en la comunicación

Con respecto a la aplicación, aún tímida, de la Inteligencia Artificial (IA) al espacio de trabajo, donde hay una unión de todos los modos de comunicación disponibles, conocido como soluciones de Comunicación Unificada y Colaboración (UC&C), se espera un ascenso multiplicado por tres en los próximos dos años.

En cifras, apunta el análisis, el 34% usa la IA para la optimización de las reuniones, con funciones de encuadre, así como para silenciar el ruido ambiental; aunque el 80% de los encuestados cree que aumentará, ya que la percepción de los empleados sobre la IA es positiva, pero también destaca la importancia de la capacitación de la misma. Es decir, las plantillas demandan una formación específica para poder sacar a la herramienta el máximo rendimiento.

Y es que el 69% de los encuestados cree que la IA se utilizará para ampliar el conocimiento del usuario y encontrar información. A su vez, el 41% opina que se convertirá en el asistente virtual de los empleados.

Soluciones de comunicación más allá de la voz

Como hemos visto, las formas de comunicación por voz son las preferidas por los empleados, por su eficacia y cercanía, una manera más eficiente de reaccionar a posibles inconvenientes del día a día. Pero hay propuestas de soluciones de comunicación más allá de la voz que están ganando terreno, sobre todo por las ventajas que entraña, tanto para empresas como empleados.

Telefónica Empresas, aliada en el camino de la digitalización de las empresas, integra desde hace más de un año la voz en sus soluciones de colaboración y plataformas de comunicación más utilizadas. Las propuestas más recientes son las soluciones de extremo a extremo Voz 365 y Centrex 365, las cuales agrupan la conectividad, el puesto de trabajo, las comunicaciones y la tecnología cloud.

Son soluciones en la nube que ayudan a reducir el consumo de energía y, además, ponen a disposición de las empresas diversas posibilidades de reunión, disminuyendo las emisiones de CO2.

La propuesta de Telefónica Empresas también incorpora un único punto de atención al cliente para todos los usuarios de la compañía en cuestión, así como la posibilidad de incluir la administración delegada, simplificando la gestión diaria de la plataforma por parte de los trabajadores.