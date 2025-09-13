Real Sociedad – Real Madrid, en directo y en vivo online hoy | Sigue el partido de la Liga

Real Madrid
Este Real Sociedad - Real Madrid corresponde a la jornada 4 de la Liga y se jugará en el Reale Arena
El Real Madrid buscará seguir con su gran racha de resultados y continuar con pleno de victorias
La convocatoria del Real Madrid
Este viernes Xabi Alonso hizo pública su lista de convocados para visitar el Reale Arena y destacaba la ausencia de Antonio Rüdiger. La convocatoria del Real Madrid.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid hoy
Este apasionante Real Sociedad – Real Madrid se puede ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que es de pago, mientras que en DIARIO MADRIDISTA te contaremos gratis en vivo online todo lo que ocurra en el Reale Arena.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que arranque este partidazo de la jornada 4 de la Liga en el Reale Arena. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y de la Real Sociedad.
El Real Madrid se enfrenta en San Sebastián a la Real Sociedad en el partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga. Xabi Alonso, a los mandos de la nave de Concha Espina, regresa a la que fue su casa y espera conquistar allí el cuarto triunfo consecutivo en el campeonato liguero. El Reale Arena será una olla a presión para animar a los suyos a dar la sorpresa ante uno de los favoritos para llevarse el título al final del curso. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Real Sociedad – Real Madrid.
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 4 de la Liga el Real Madrid ocupa la primera plaza de la clasificación empatado a puntos con el Athletic Club. El Villarreal, Barcelona y Espanyol le siguen con 7 unidades, ya que hay que recordar que los culés sufrieron un pequeño pinchazo frente al Rayo Vallecano antes del parón de selecciones. Por su parte, el otro equipo candidato a pelear por el título liguero, el Atlético de Madrid, todavía no sabe lo que es ganar en este arranque de temporada y buscarán su primer triunfo este sábado por la noche contra el Submarino Amarillo en el Metropolitano.
A por la cuarta
El Real Madrid ha arrancado de una manera inmejorable la actual campaña. En su debut se midieron a Osasuna, al que vencieron por la mínima. En la segunda jornada golearon a domicilio en el Carlos Tartiere al Real Oviedo por 0-3 y antes de este parón de selecciones consiguieron imponerse por 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu. Ahora, liderados por un excelso Kylian Mabppé, los de Xabi Alonso intentarán sumar su cuarto triunfo consecutivo y continuar con el pleno de victorias.
Partidazo en San Sebastián
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Sociedad – Real Madrid que corresponde a la jornada 4 de la Liga. Estos dos clubes históricos de nuestro país se ven las caras en el Reale Arena en lo que, sin duda, va a ser uno de los encuentros más destacados de la jornada. El choque seguramente tendrá de todo y estaremos aquí para contarles todo lo que ocurra sobre el terreno de juego.
Antonio Rüdiger
En las últimas horas se ha conocido que el central alemán sufre una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda y puede estar varios meses en el dique seco. La lesión de Rüdiger.