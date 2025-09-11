Tebas coloca el Getafe-Real Madrid en el último tramo horario del domingo con Champions tres días después

Otra jugarreta más de la Liga de Javier Tebas al Real Madrid con los horarios. La patronal ha publicado este jueves los horarios de la novena jornada del campeonato liguero y la sorpresa ha llegado cuando el partido de los blancos en Getafe ha sido colocado en el último tramo horario del domingo cuando tres días después tiene que jugar la tercera jornada de la Champions League contra la Juventus

La Liga ha publicado los horarios de la jornada 9 este jueves. Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal juegan el sábado en fin de semana previo a la Champions League. Mientras que Athletic y Real Madrid lo harán el domingo. La clave aquí es que Tebas ha puesto a los blancos en el último horario del domingo cuando no había necesidad.

Mientras que el Elche-Athletic está puesto el domingo 19 de octubre a las 14:00 horas, el Getafe-Real Madrid ha sido colocado ese mismo domingo a las 21:00 horas. Cuando lo más lógico, para darle más descanso a los blancos antes de jugar Champions el miércoles contra la Juventus, sería colocar este partido en el tramo horario de las 16:15 o al menos en el de las 18:30.

Y es que la sensación que da es que Javier Tebas nunca ayuda a los equipos españoles antes de jugar competición europea. Y mucho menos al Real Madrid. Mientras en otras competiciones como la Premier League, a años luz de la Liga, todos los equipos Champions juegan el sábado previo, en la competición de Tebas el Real Madrid jugará el domingo a las 21:00 con justamente 72 horas de descanso antes de recibir a la Juventus en Europa.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 9 de #LALIGAEASPORTS. 👉 https://t.co/e5SzCDfsQo pic.twitter.com/2qwDTPcdac — LALIGA (@LaLiga) September 11, 2025

Una jugarreta más de Tebas al Real Madrid con los horarios de la Liga que se une a la que ya hizo con el de la jornada anterior. El Real Madrid-Villarreal ha sido colocado el sábado 4 de octubre a las 21:00. La peculiaridad de este horario es que los blancos juegan el martes anterior contra el Almaty en Champions en el desplazamiento más lejano de la historia de la competición. Y tras ese fin de semana hay parón de selecciones. Tebas, pudiendo poner al Madrid el domingo, le quita un día de descanso