El Olympique de Marsella golea al Lorient antes de viajar al Bernabéu

La Champions League está a la vuelta de la esquina y el Real Madrid recibirá en la primera jornada al Olympique de Marsella. Los franceses jugaron el viernes –algo que no verán nunca en España– y golearon en su estadio al Lorient. El primer rival madridista en la máxima competición se impuso por un contundente 4-0 ante un recién ascendido que recibió justo antes del parón siete goles del Lille. Aunque no han arrancado con las mejores sensaciones los de la Costa Azul, este triunfo refuerza su estado anímico de cara a la visita al Bernabéu.

El conjunto marsellés se impuso gracias a los goles de un viejo conocido de la Liga, como es Mason Greenwood, y de otra de sus grandes estrellas, Benajmin Pavard. Los dos asentaron las bases de una victoria que confirmaron Angel Gomes y Nayef Aguerd. Eso sí, el triunfo estuvo motivado por la expulsión que sufrió su rival en el minuto 10 de partido.

Desde entonces, el duelo estuvo condicionado claramente a favor del OM. Un placaje de Yongwa a Murillo provocó la expulsión del primero, que cometió además penalti. Lo transformó Greenwood, que abría la lata en el minuto 13. Pasada la media hora, el Olympique de Marsella ya pensaba en el Real Madrid, puesto que Pavard y Gomes habían puesto ya el 3-0 en el marcador. Habría que esperar hasta el descuento de la segunda mitad para que cerrara la fiesta Aguerd.

El 4-0 permite a los franceses llegar con la moral por las nubes al Santiago Bernabéu después de un arranque complicado. No es un club nada sencillo el Olympique de Marsella, marcado por los constantes problemas con los aficionados más radicales. Pero sí que es el típico equipo que puede complicarte en una competición como la Champions League, donde el más mínimo descuido te saca de estar entre los ocho mejores de la competición y te obliga a jugar una eliminatoria previa nada sencilla.

El Marsella se recompone

Los marselleses vienen de perder dos partidos en cuatro jornadas, ante Rennes y Lyon, pero llegan al Bernabéu tras imponerse después del parón por un resultado contundente. Además, tendrán un día más para preparar el duelo, gracias a que el Tebas francés sí que se presta, como es lógico, a que sus equipos Champions jueguen los viernes.

El Real Madrid disputa este sábado su partido ante la Real Sociedad consciente de que el miércoles no tendrá un estreno nada sencillo en su competición fetiche. El club blanco debuta en esta fase de liga ante un Marsella que viene de sacar su mejor versión de la temporada, aunque haya sido en superioridad numérica durante casi todo el encuentro. Un choque que no apunta a ser el más sencillo de los de Xabi Alonso, a los que les espera un calendario duro una vez que ha comenzado la temporada de verdad, con partidos cada tres días hasta Navidad.