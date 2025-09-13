Xabi Alonso fue recibido con una tímida ovación en su regreso a San Sebastián

Era uno de los momentos más esperados de la previa del encuentro que enfrentó a Real Sociedad y Real Madrid, conocer como el Reale Arena iba a recibir a Xabi Alonso, entrenador del equipo madridista. El vasco, criado el conjunto guipuzcoano, regresaba a su casa como técnico blanco y la que fue su afición le recibió con una tímida ovación.

Xabi Alonso nació en Tolosa (Guipúzcoa) y desde muy joven se vio vinculado a la Real Sociedad. Aunque se formó en el Antiguoko, junto a Mikel Arteta, su padre, Periko Alonso, formó parte del equipo que ganó dos Ligas consecutivas en los años 80. A los 17 años llegó al conjunto donostiarra y pronto dio el salto al primer equipo. Un año tardó en hacerlo. En Anoeta estuvo cerca de emular a su padre ganando la Liga de 2003, pero finalmente fue el Real Madrid el que entonó el alirón en la última jornada.

Tras salir de la Real Sociedad, puso rumbo a la Premier League, para formar parte del Liverpool, donde, de la mano de Rafa Benítez, ganó la Champions. En 2009 llegó como flamante fichaje del Real Madrid, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del equipo. Dejó huella en el club blanco, convirtiéndose en uno de los futbolistas más reconocibles de la época de , antes de irse al Bayern.

La vuelta a San Sebastián

En 2019 regresó a su casa, para ponerse al frente del Sanse, filial de la Real Sociedad. En el segundo equipo guipuzcoano sólo necesitó dos temporadas para subir a Segunda y tener su primera experiencia como entrenador profesional. No logró mantener la categoría, pero había dado muestras de lo que era capaz. Aquí puso los cimientos para dar el salto al Bayer, donde hizo historia.

Xabi Alonso quiere mucho a la Real Sociedad, ante la que nunca ha perdido. Y es que, en su etapa como jugador del Madrid, venció en las siete ocasiones que se enfrentó al combinado txuri-urdin. Y, como entrenador, nunca ha disputado un encuentro oficial en Anoeta, si bien participó en un amistoso con el Leverkusen, donde ganaron los vascos por 1-0.

«La visita a Anoeta siempre es exigente y contra un buen rival. Todos han venido bien, ninguno lesionado ni tocado y esperamos que entrenen todos. De cara a mañana, con ganas de volver a jugar después del parón. Estamos con buenas garantías de poder afrontar lo que viene. Vienen partidos cada tres días y necesitamos a todos en la misma dirección», comentó el donostiarra en la previa del encuentro, donde bromeó dejando la duda sobre con quién iría su padre.