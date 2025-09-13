Nasri se ‘ensaña’ con Mbappé: «A su edad, no es normal que no lo tenga»

La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, sorprendió esta semana revelando aspectos de la vida personal de la estrella del Real Madrid poco conocidos por el gran público. Entre los entresijos de su vida más allá del fútbol, uno de los que más ha llamado la atención es que, a sus 26 años, el jugador galo no tiene carnet de conducir y no sabe utilizar sus tarjetas de crédito. El ex jugador francés Samir Nasri ha criticado en la televisión de su país la falta de «independencia» de Mbappé y su nula de conexión «con la vida real».

Nasri cambió las botas por el micrófono en 2021, después de retirarse a los 35 años tras una carrera en la que no cumplió las altas expectativas que levantó tras despuntar en el Olympique de Marsella. El ex jugador de Arsenal o Manchester City, entre otros, ha reconocido quedar «un tanto impactado» tras conocer las declaraciones de la madre de Mbappé. Nasri ha comparado su situación como joven estrella del fútbol en Marsella con la de Kylian: «A los 22 aprendes a usar la tarjeta de crédito y te sacas el carnet, seas estrella o no. Nos hicimos profesionales a los 17 ambos. Yo a los 17 ya jugaba en Marsella, lo que no me impidió salir, caminar por la calle y ver gente».

El ex jugador galo no se ha cortado a la hora de hablar sobre la vida privada de Mbappé en los micrófonos del programa Late Football Club de Canal+. «Creo que para crecer como hombre, uno tiene que cometer errores en el camino para aprender. No tener carnet a esa edad, para mí, no es normal. El carnet es una forma de independencia, es poder hacer lo que uno quiere cuando quiere, salir sin tener que rendir cuentas», ha incidido Nasri.

El que fuera jugador del Olympique de Marsella ha puesto como ejemplo al gran ídolo de la ciudad, un Zinedine Zidane que suena con fuerza como próximo seleccionador de Francia tras el Mundial. «Zidane hacía cosas a su edad. Es bueno que lo ayuden en ciertas cosas, hay que estar rodeado, no dejarlo solo. Y es mejor estar rodeado de sus padres que de gente con malas intenciones. Pero en ciertas cosas de la vida, tiene que estar conectado. Conducir o salir son cosas que tiene que hacer”, ha argumentado Samir Nasri.

Mbappé, ante uno de sus rivales fetiche

El Real Madrid se estrena en la fase de liga de la Champions League el próximo martes en el Santiago Bernabéu. El rival será un viejo conocido para Kylian Mbappé: el Olympique de Marsella. El equipo del sur de Francia es una de las víctimas favoritas de la estrella merengue. En los 16 partidos que se midió a ellos en Mónaco y PSG, Mbappé anotó diez tantos y sumó 14 victorias.

La pasada campaña, el delantero no brilló ante los equipos de su país. En la visita al Lille, salió en la segunda mitad (visiblemente lesionado) y no pudo evitar la derrota (1-0) del Real Madrid. En la última jornada, tampoco vio portería en el triunfo (0-3) de los blancos en casa del Brest.