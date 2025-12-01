Real Madrid TV retrata a De Burgos: «El Madrid tiene cuatro puntos menos por los hijos de Negreira»

El Real Madrid TV está muy cabreado con De Burgos Bengoetxea. Después de un empate que le costó el liderato de la Liga con un punto por detrás del FC Barcelona, los de Xabi Alonso se sintieron perjudicados por las decisiones arbitrales que se volvieron en contra del conjunto blanco. Desde un gol anulado a Mbappé, una falta al francés previo al gol del Girona y hasta un penalti no concedido a Rodrygo fueron las polémicas que encendieron a la cadena televisiva.

«Ha sido el tercer empate y las cosas que se hicieron al principio del campeonato, ahora no se están haciendo. Dicho esto, ha cometido errores groseros contra el Madrid sin justificación alguna. Es el árbitro que más le ha perjudicado. Así se está adulterando la Liga. El Real Madrid tiene cuatro puntos menos por los hijos de Negreira. Existió una irregularidad porque el VAR no llamó al colegiado, también sucedió en Vallecas. ¿Qué pasó el año pasado cuando el Real Madrid le sacaba seis puntos a los que pagaron 17 años a Negreira? Pasó lo del Espanyol, con la no expulsión a Romero; luego lo de Pamplona; también lo del Bernabéu, con los penaltis que no eran a Tchouameni, donde por cierto también estaba De Burgos Bengoetxea. Así se perdieron hasta seis puntos de los que llevaba el Real Madrid de ventaja. «, explicó RMTV.

Un pinchazo que ya es el tercero consecutivo donde se dejaron por el camino seis puntos que pueden ser vitales a final de temporada si la pelea por el título termina siendo apretada: «Independientemente de que no están jugando bien, la realidad es que los árbitros zancadillean al Madrid. Los que deben tomar decisiones no están y lo peor es que su presidente, el responsable, los justifica. Solo hay que ver el organigrama de la Federación y quién gestiona el VAR: Javier Tebas».

Las acciones de las que se queja el Real Madrid

Más allá de la mano involuntaria de Kylian Mbappé que suponía el 0-1, en el Real Madrid cabreó muchísimo una falta no pitada al francés previo al gol del Girona. El francés se quejó de un golpe de Álex Moreno tras empujarle y hacerle la zancadilla con la rodilla. Una acción en la línea del área que pudo haber sido penalti si De Burgos hubiese sonado el silbato. «El árbitro de hoy es uno de los colegiados con un expediente académico con mayores errores y más groseros en contra del Madrid cada vez que ha pitado», añadieron.

Mbappé pidió una falta en la jugada que inmediatamente después acabaría en el 1-0 del Girona. El francés protestó tras un contacto claro de Álex Moreno, que lo empuja y zancadillea con la rodilla, contactando con la pierna izquierda del 10 madridista. La acción es doblemente polémica porque el contacto es sobre la línea del área, con lo que de pitar la falta hubiese sido penalti para el Real Madrid. Al conjunto blanco también se le anuló un gol en el primer tiempo por mano clara de Mbappé antes del remate.

Pero la guinda del pastel fue el penalti no pitado a Rodrygo. Un punterón de Joel Roca al brasileño le hizo caer dentro del área mientras le encaraba. Sin embargo, ni el VAR le llamó ni el árbitro señaló nada, algo que provocó que más tarde al pitar el final futbolistas como Vinicius, Bellingham o Rüdiger, que se lo tenía que llevar Carreras para evitar una expulsión. El hartazgo fue mayúsculo: «Puedes no verlo sobre el campo, pero para lo que no hay argumentos es para que el VAR no le llame a ver la jugada. Un contacto en el área es penalti», concluyó.