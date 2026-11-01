Por qué el Real Madrid juega con una camiseta rosa ante el Racing de Santander

El Real Madrid juega con su tercera equipación en su duelo a domicilio ante el Racing de Santander. El conjunto blanco viste de rosa en su regreso al estadio de El Sardinero 15 años después. Una visita a tierras cántabras en la que el equipo que dirige José Mourinho busca prolongar su racha de buenos resultados, con cinco victorias consecutivas coronadas con el triunfo en el Camp Nou del pasado domingo. Lo hará ante un Racing de Santander que, durante su última temporada en Primera, coincidió con la primera etapa del técnico luso en el Real Madrid.

El último precedente a domicilio del equipo madridista en Santander acabó con un empate sin goles que no le satisfaría en el duelo de este domingo. Los triunfos de FC Barcelona y Atlético de Madrid ante Alavés y Levante, respectivamente, sitúan a los blancos a cuatro puntos del cuadro rojiblanco y a seis de los blaugranas.

Con una victoria en El Sardinero, el Real Madrid volvería a colocarse a uno del segundo puesto y a tres del liderato. Vencer en los dos partidos ligueros previos al parón de selecciones ante Racing y Valencia, ambos a domicilio, es vital para mantenerse en la lucha por el título.

El Real Madrid se ha presentado en El Sardinero luciendo la tercera equipación de este curso. Los pupilos de José Mourinho portan una camiseta en la que el rosa es el color predominante, con detalles blancos en las mangas de las camisetas, el cuello y los distintivos de los patrocinadores.

En la presentación de la camiseta, Adidas detalló que «celebra el alcance global del Real Madrid», así como la pasión por el club que «trasciende fronteras, idiomas y culturas». La marca alemana definió el diseño como «distintivo y contemporáneo», a la vez que inspirado en los conceptos de «unión y positividad».

Por qué el Real Madrid juega de rosa contra el Racing

El motivo por el que el Real Madrid viste su camiseta rosa en su encuentro de Liga ante el Racing de Santander es claro. La equipación local del conjunto racinguista cuenta con el blanco y el verde como colores predominantes. Una combinación que ‘elimina’ la camiseta local y visitante del club blanco. Por tanto, el equipo de la capital española luce la tercera equipación en el encuentro correspondiente a la undécima jornada del campeonato liguero.

Día de partido en Santander.

@HP https://t.co/kLwNEb9S9q — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 1, 2026

Esta camiseta se estrenó en partido oficial en la cuarta jornada de Liga, en un encuentro de ingrato recuerdo para los blancos. También ante un equipo que utiliza el blanco y el verde en su camiseta local, como es el Real Betis, el Real Madrid lució su camiseta rosa. En aquella ocasión, el equipo merengue cosechó la primera derrota del curso tras caer por 1-0 en La Cartuja. Ante el Racing de Santander, el Real Madrid tratará de continuar su racha de victorias con una tercera equipación rosa que evoca a su camiseta visitante de la temporada 2014/15.