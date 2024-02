Mbappé ya le ha dicho al PSG que se va… pero no dónde

Mbappé ya ha comunicado a Al-Khelaifi su decisión de irse del PSG este verano y su renuncia a los 80 millones de prima de fidelidad tal como acordaron hace unos meses, pero no le ha dicho cuál será su destino, el Real Madrid o un club de la Premier.

Aunque Mbappé se ha limitado a comunicar al PSG su decisión de rechazar la última oferta de renovación, nada menos que 650 millones de euros netos por cinco temporadas, los dueños qataríes del PSG dan por sentado que Kylian se irá al Real Madrid. No hace falta que Mbappé se lo diga, en Doha están convencidos de que su elección será jugar en el Bernabéu.

Mbappé ya ha decidido: irá al Real Madrid este verano https://t.co/J3QDcL7eCM — okdiario.com (@okdiario) January 25, 2024

Pero Mbappé aún no ha decidido. Tal como adelantó OKDIARIO la semana pasada, el jugador ya ha transmitido al Real Madrid a través de su entorno que su prioridad es vestir de blanco la próxima temporada, pero también que el Madrid no es la única opción que tiene sobre la mesa.

Mbappé está dispuesto, al menos esa es la postura que ha manifestado al Real Madrid, a sacrificar parte del dineral que podría ganar en otro sitio a cambio de jugar en el Bernabéu, pero también quiere una propuesta que le valore como lo que es, o lo que él y su familia sienten que es, el mejor futbolista del mundo.

Mbappé da el primer paso

El primer paso ya lo ha dado Mbappé y es firme. Renunciar al mayor contrato de la historia para un futbolista no ha debido ser fácil ni para él ni para su madre, Fayza Lamari, que tiene un peso casi definitivo en las decisiones de Kylian. Mbappé ya ha dicho no a una propuesta de 650 millones de euros por cinco temporadas que será la última que haga el PSG.

Los dueños qataríes del club parisino ya planifican un futuro sin Mbappé. Asumen su marcha y saben que no pueden hacer nada por evitarla y que, más allá de ahorrarse la famosa prima de fidelidad, no percibirán un euro ni del Real Madrid ni de ningún otro club que pudiera convertirse en el nuevo destino de Kylian. Llegó del Mónaco a cambio de 180 millones de euros y se irá sin dejar un euro en caja.

Pero advertido el PSG de que Mbappé rechaza la última oferta de renovación, la realidad es que el futbolista no elegirá equipo hasta tener sobre la mesa todas las propuestas tanto del Real Madrid como de la Premier. Fayza Lamari, madre y agente de Kylian, está al habla con alguno de los clubes más ricos y poderosos de la Premier a la espera de recibir ofertas en firme.

Con el Real Madrid ocurre lo mismo. El club blanco quiere a Mbappé y Mbappé lo sabe, pero no hay oferta firme. De momento. Sólo Florentino Pérez y su círculo más íntimo de confianza saben cuál será el siguiente movimiento del club blanco y cuándo lo realizarán. Será una buena oferta, eso seguro, pero puede que sea la más baja de las que tenga Mbappé encima de la mesa.

Además, el Real Madrid ya ha advertido a Fayza Lamari de que no entrará en una guerra de pujas con ningún club del mundo. Hará su oferta y será Mbappé quien decida si la acepta o la rechaza, pero no habrá subasta. En el club blanco no hay olvidado la traición del jugador francés en la primavera de 2022 y por eso ya en el Bernabéu nadie se fía de los Mbappé.

Mbappé y el Real Madrid

Si Kylian quiere jugar en el Real Madrid, esta vez va a tener que hacer un esfuerzo económico y renunciar no sólo al inmenso contrato que el dinero qatarí le ha puesto para seguir en París, sino también a todas las propuestas que vaya a tener de la Premier, que serán superiores en lo económico a la que le presente el club madridista.

Mbappé sabe, porque desde el Real Madrid se han hartado de decírselo, de que es ahora o nunca. Está en su mano decidir si por fin cumple su sueño de jugar en el Bernabéu o renuncia a él para siempre a cambio de ser el futbolista más rico del mundo.