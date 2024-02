Doncic ya celebra el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

La estrella de la NBA y ex jugador del Real Madrid de baloncesto, Luka Doncic, publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el club blanco. Este sábado se han disparado los rumores acerca de la más que posible salida del francés del Paris Saint-Germain y su llegada a la capital de España y el esloveno, que es historia de la entidad madridista, no ha dejado pasar la oportunidad para ratificar su deseo de ver a Mbappé vestido de blanco.

El base de Dallas Mavericks, madridista confeso, se suma a la larga lista de aficionados blancos que anhelan que este verano sea el definitivo en el culebrón Mbappé y, tras las informaciones llegadas este sábado desde Francia y, concretamente, de medios afines al PSG, todo ha estallado por los aires.

Como no puede ser de otra forma, Doncic aprueba el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, pero primero debe decir ‘no’ a las múltiples ofertas de renovación del PSG, con quien cada vez parece más claro que no alargará su vínculo más allá del 30 de junio, una fecha a la que el club blanco espera no tener que llegar para solventar este asunto.

Doncic se pronuncia sobre Mbappé

Mbappé aún no ha dicho nada. El jugador se mantiene centrado en el plano deportivo y en terminar la temporada en el PSG con el mayor de los éxitos. Pero en su equipo ya sabrían la respuesta a la pregunta de dónde jugará la próxima campaña.

A pesar de que le quedan meses para cumplir su contrato en el Parque de los Príncipes, lo que le permitirá valorar con detenimiento todas las opciones que tenga sobre la mesa. Pero, al contrario que en otras ocasiones, Nasser Al-Khelaifi ya le da por perdido y piensan que el jugador se ha decantado por fichar por el Real Madrid en verano.

A pesar de que todavía no se ha pronunciado, la decisión del jugador no debe tardar. El conjunto blanco quiere comenzar a planificar cuanto antes la temporada que viene, por lo que necesitan saber la respuesta de Mbappé en las próximas semanas. Tanto si es que quiere quedarse en París, como que se quiere marchar.

Le Parisien afirmó con rotundidad que el futbolista ha elegido ya y que su decisión es la de jugar, por fin, en el Real Madrid. Cabe recordar que es el medio de comunicación más afín al PSG, teniendo una gran relación con la directiva del conjunto parisino. De hecho, en los últimos veranos, cuando el culebrón ha estado más candente, siempre han llevado la delantera en lo que respecta a información que venía del propio club parisino.

En esta ocasión, ni el dinero parece haber sido suficiente para convencer al futbolista. El esfuerzo del club-Estado ha sido considerable en el apartado económico para tratar de retener a su estrella. El de Bondy habría recibido una oferta por parte de su equipo de 650 millones de euros durante las próximas cinco temporadas. Una cifra a la que el Real Madrid no puede, siquiera, acercarse.