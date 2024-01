El Real Madrid quiere solventar ya el 'caso Mbappé'.

El Real Madrid mantiene su plan con Mbappé. Desde Valdebebas continúan tan tranquilos como expectantes respectos al caso del francés, pero desde la entidad madridista tienen claro que este culebrón, que se alarga desde el verano de 2017, se debe cerrar para bien o para mal cuanto antes. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, el club quiere cerrar esta carpeta para bien o para mal en las próximas semanas.

Obviamente, esto no quiere decir que el Real Madrid quiera cerrar ya el fichaje de Mbappé. Lo que sí quieren es poner punto final cuanto antes este culebrón. Por ello, desde el seno del club blanco han puesto toda la maquinaria en marcha para obtener una respuesta definitiva del jugador en las próximas semanas o, incluso, días.

El Real Madrid nunca se ha bajado de la carrera por fichar a Mbappé. Desde el Bernabéu han estado pendientes durante todo este tiempo de la situación del delantero, aunque siempre han tenido claro cuales eran los tiempos que iban a llevar a rajatabla y que no se iban a saltar de ninguna manera: para bien o para mal quieren una respuesta antes de febrero.

El plan del Real Madrid con Mbappé

El Real Madrid tiene un plan muy claro con Mbappé. El culebrón no se va a alargar más de lo deseado por la entidad madridista. Desde Valdebebas siempre han tenido claro que Kylian debe firmar un precontrato que no se dilate en el tiempo. Previo aviso al PSG, los blancos quieren asegurarse el «sí» del delantero, ya que no están dispuestos a ver como se vuelve alargar un culebrón que ya ha durado demasiados años por el Santiago Bernabéu.

Y si esto no es así, los objetivos de los madridistas cambiarán de cara al mercado de verano. El Real Madrid tiene una hoja de ruta de la que Mbappé forma parte, pero donde ya no es un todo o nada. Si no se compromete en un corto espacio de tiempo, los blancos tienen claro que no se van a arriesgar a que se repita lo que sucedió en el verano de 2022, cuando Kylian llegó sin renovar con el PSG a primavera, pero, finalmente, decidió ampliar su contrato con los franceses dos años más.

Los blancos no entran en subastas

El Real Madrid tiene claro que tampoco va a entrar en subastas por Mbappé con otros clubes. Si el jugador no se compromete con los blancos, el PSG va a presionar hasta el final para que renueve, mientras que otros grandes de Europa, como por ejemplo el Liverpool, tratarán de ficharle. No obstante, en París creen que irse a la Premier no es una opción que contemple el jugador.

Por lo tanto, el plan es claro. Si Mbappé no se compromete a ser jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio, el club cambiará de objetivo y la carpeta del francés se cerrará para siempre en Valdebebas.

La presión del PSG

En el PSG se ha instalado un aura de negatividad respecto al futuro de Mbappé en la entidad parisina en las últimas semanas. En concreto, desde que ganara su quinta Supercopa de Francia el pasado 4 de enero. Ese día, tras celebrar el título, acudió a zona mixta y pronuncio las siguientes palabras: «Aún no he tomado una decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo».

Mbappé no dijo nada, pero dijo mucho. Lo suficiente para que en el PSG piensen a día de hoy que la decisión del delantero ya está tomada y pasa por no renovar su contrato con los franceses para comenzar una nueva aventura lejos de su país. ¿El destino? La lógica dice que el estadio Santiago Bernabéu, pero en este eterno y cansino culebrón ya nada se debe dar por seguro.

Por todo esto, en el PSG están llevando al límite a Mbappé y quieren que anuncie su decisión, sea la que sea, cuanto antes. Los parisinos son plenamente conscientes de que ya no pueden ofrecerle más de lo que le han puesto encima de la mesa. Si no ha aceptado hasta la fecha ofertas mareantes, lo normal es que termine por hacer las maletas una vez finalice la presente temporada. No obstante, desde el Parque de los Príncipes pelearán por su jugador hasta el final, aunque eso sí, quieren que todo se anuncie cuanto antes. Incluso, antes de que la Champions entre en escena.

Las otras tareas pueden esperar

En el Real Madrid quieren cerrar el capítulo Mbappé y el deseo es que el culebrón acabe bien. Después, comenzarán el resto de tareas que tienen. Los blancos ya planifican la próxima temporada y por delante deben tomar varias y delicadas decisiones.

Especialmente, deben acometer varias renovaciones. Las más importantes, las de aquellos jugadores que acaban contrato. Kroos y Nacho seguirán si quieren, mientras que Lucas y Modric lo tienen más complicado. También deben decidir qué hacer con los cedidos. Joselu continuará, mientras que la situación de Kepa ha cambiado y en estos momentos desde el club no valoran ficharle.

Por último, están el resto de fichajes. Endrick ya está confirmado y llegará en julio, cuando cumpla la mayoría de edad. El Real Madrid también peina el mercado para reforzar la posición de central y ambos laterales. Se busca un lateral derecho, mientras que para el izquierdo hay varias opciones. Eso sí, si Mendy continúa, ver una cara nueva para esa posición se antoja muy complicado.