El PSG lleva al límite a Mbappé

El culebrón Mbappé sigue estrenando temporadas. ¿Será esta la última? Es probable, pero nadie se atreve a asegurar. El delantero francés acaba contrato con el PSG el próximo 30 de junio y, por el momento, no ha renovado. Es decir, desde el pasado 1 de enero es libre para firmar con el club que quiera. ¿Quiere decir esto que ha firmado, por ejemplo, con el Real Madrid? No. La realidad en estos momentos, a finales de enero, es que desde el Parque de los Príncipes presionan a su jugador para que anuncie ya una decisión que en París creen que ya ha tomado. Y, la verdad, no son optimistas.

En el PSG se ha instalado un aura de negatividad respecto al futuro de Mbappé en la entidad parisina en las últimas semanas. En concreto, desde que ganara su quinta Supercopa de Francia el pasado 4 de enero. Ese día, tras celebrar el título, acudió a zona mixta y pronuncio las siguientes palabras: «Aún no he tomado una decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo».

Mbappé no dijo nada, pero dijo mucho. Lo suficiente para que en el PSG piensen a día de hoy que la decisión del delantero ya está tomada y pasa por no renovar su contrato con los franceses para comenzar una nueva aventura lejos de su país. ¿El destino? La lógica dice que el estadio Santiago Bernabéu, pero en este eterno y cansino culebrón ya nada se debe dar por seguro.

Por todo esto, en el PSG están llevando al límite a Mbappé y quieren que anuncie su decisión, sea la que sea, cuanto antes. Los parisinos son plenamente conscientes de que ya no pueden ofrecerle más de lo que le han puesto encima de la mesa. Si no ha aceptado hasta la fecha ofertas mareantes, lo normal es que termine por hacer las maletas una vez finalice la presente temporada. No obstante, desde el Parque de los Príncipes pelearán por su jugador hasta el final, aunque eso sí, quieren que todo se anuncie cuanto antes. Incluso, antes de que la Champions entre en escena.

La intención de Mbappé

La intención de Mbappé no es la misma que la del PSG. El francés no tiene prisa y sabe que puede seguir rindiéndose a los millones qatarís o buscar nuevos proyectos menos millonarios pero más gratificantes deportivamente hablando lejos de París. Por ello, su idea siempre ha sido tomar una decisión que iba a comunicar a las partes entre los meses de enero y febrero, pero, al mismo tiempo, su deseo era no tener que anunciarlo hasta que la temporada europea de los de Luis Enrique haya finalizado.

Mbappé, si termina optando por no renovar su contrato con el PSG, prefiere esperar a que la temporada del PSG esté finiquitada. Esto no quiere decir que todas las partes interesadas, los franceses y al club por el que fichen, sepan su decisión, pero sin que se haga público. Una de sus prioridades es terminar bien con una afición que Kylian no quiere tener en su contra en ningún momento. Si termina saliendo, lo quiere hacer bien tanto con el club como con la que todavía es su afición.

¿Y el Real Madrid?

El Real Madrid espera tranquilo y sin inquietarse lo más mínimo. No le hace falta. Obviamente que la entidad madridista va a intentar fichar a Mbappé. Esa opción siempre ha estado encima de la mesa, pero ya no es una prioridad. El club presidido por Florentino Pérez sólo quiere que se decida en los dos primeros meses del año, tal y como hemos informado en OKDIARIO.

Si finalmente decide ir al Real Madrid, el club blanco estará ahí para llegar a un acuerdo con él. ¿El contrato? Muy parecido al que se le puso encima de la mesa en 2022 y que, finalmente, tiró por la borda al renovar con el PSG. Eso sí, con algunos objetivos venidos a menos. No distaría mucho de aquella oferta, pero Mbappé sí ganaría algo menos.

El Real Madrid es plenamente consciente de que ya ha hecho todo lo que podía hacer por fichar a Mbappé a lo largo de los años. Ahora, la sartén la tiene cogida por el mango la entidad madridista. Kylian siempre será bien recibido, pero ya no es esa prioridad que fue en el pasado. Nadie hará locuras y, sobre todo, nadie se pondrá nervioso por Valdebebas. Si dice que sí, sólo debe ese precontrato.

La Premier no parece una opción

Desde París creen que Mbappé se inclinará por renovar o se irá al Real Madrid. Aunque tendrá opciones de fichar por algún equipo de la Premier League, como por ejemplo el Liverpool, en el Parque de los Príncipes intuyen que su futuro pasará por seguir en la capital gala o, como creen, ya que en pesimismo se ha instalado en la ciudad del amor, hacer una nueva vida en la capital de España. ¿El desenlace? Cerca.