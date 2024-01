El PSG lanza un ultimátum a Mbappé

El culebrón Mbappé sigue protagonizando informaciones en el periodismo deportivo tanto francés como español. El futuro del delantero galo quedará resuelto previsiblemente en las próximas semanas y tanto el PSG como los equipos que pretenden hacerse con los servicios del jugador de Bondy apuran sus opciones para intentar convencer al futbolista. Desde París apuntan que la directiva va a presentarle dos ofertas de renovación diferentes al jugador los próximos días y no va a contemplar ninguna otra opción.

El capitán de la selección francesa habló ante los medios a principios de año para arrojar cierta luz acerca del tema. Desveló que el pasado verano llegó a un acuerdo con Al-Khelaifi para que, sea cual sea su decisión, ambas partes queden protegidas para el futuro. Este pacto queda encuadrado dentro de la posibilidad de que el jugador se marche gratis este próximo verano y ese factor exima al club parisino de abonarle los cerca de 80 millones de euros que rezan en su cláusula de fidelidad por haberse quedado en el equipo esta temporada.

Tras esa afirmación, Mbappé también confirmó que no había tomado aún la decisión pero que, en ningún caso, esta llegará a finales de temporada como sí ocurrió en el año 2022 cuando el jugador comunicó su renovación bien avanzado el mes de mayo.

El PSG y Mbappé

El PSG, que se teme lo peor, no quiere supeditar sus opciones en el mercado de fichajes hasta que Mbappé se pronuncie y desde Francia apuntan a que la directiva de la institución parisina va a presentarle dos ofertas de renovación diferentes al jugador los próximos días y no va a contemplar ninguna otra opción. Es decir, o acepta una de esas dos o abandonará el club, no habrá opción a negociar o a variar las condiciones que el PSG le ponga sobre la mesa.

Según la cuenta @PSGinside_actus, conocida por seguir la actualidad de todo lo que rodea al PSG y de contar con buena información, ha afirmado que desde Qatar han tomado la decisión de presionar a Mbappé para que comunique cuál será su futuro con la mayor premura posible.

Según esta información, los directivos del PSG van a presentar dos ofertas distintas al futbolista. La primera de ella de dos temporadas más una opcional, es decir, repetiría la misma fórmula con la que consiguió renovar al crack francés en 2022. La otra posibilidad, firmar un contrato de cuatro años, algo que serviría de elemento disuasorio para que ningún otro club intentara ya su fichaje puesto que el jugador sumaría ya casi 30 años al término de su relación contractual.

Por supuesto, las condiciones económicas en ambos casos serán mareantes, unas cifras sin precedentes en el fútbol francés y que difícilmente podrán ser igualadas por ningún otro equipo o ni siquiera acercarse a esos términos. Al menos, no en el caso del Real Madrid, cuya oferta será millonaria pero muy alejada de las cantidades que se le otorgan al PSG. Ya informó la pasada semana el diario alemán ‘Bild’ que el club blanco estaría dispuesto a llegar a los 35 millones brutos mientras que Mbappé pedirá unos 70, una diferencia complicada de solucionar en una hipotética negociación.