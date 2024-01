Mbappé ya ha trasladado al Real Madrid que su primera opción es jugar en el Bernabéu a partir de la próxima temporada. Sin embargo, el entorno del futbolista le ha dejado claro al club blanco que el Madrid “no es su única opción”. El futbolista francés vuelve estar en el foco ante un hipotético culebrón esta primavera.

El Real Madrid ya sabe que Mbappé está dispuesto, esta vez sí, a jugar en el equipo madridista aunque sea a cambio de perdonar una ingente cantidad de millones con respecto a la megaoferta de renovación del PSG de 650 millones por cinco temporadas. Esta vez Kylian parece dispuesto a priorizar la gloria al dinero.

Mbappé ya ha decidido: irá al Real Madrid este verano https://t.co/J3QDcL7eCM — okdiario.com (@okdiario) January 25, 2024

Eso sí, Fayza Lamari ya ha dejado muy clara su postura en la mesa de negociación. Si el Real Madrid no le pone a su hijo encima de la mesa el contrato que cree que merece, Mbappé se irá a la Premier. Pretendientes le sobran, empezando por un PSG que no se va a rendir hasta que el jugador les comunique que ya se ha comprometido con otro club para las próximas temporadas. Mientras tengan una posibilidad de renovarle, desde Qatar maniobrarán (y presionarán) con todo lo que haga falta.

En 2022 Mbappé dio la palabra a Florentino Pérez de que jugaría en el Real Madrid. No había nada firmado porque el jugador no quiso y el club blanco si no se fio, al menos sí lo consintió. Llegaron luego los viajes de su madre a Doha y las presiones de todo tipo al futbolista incluida la del mismísimo presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron.

Mbappé, volver a empezar

Han pasado dos años y volvemos a estar en el mismo punto de la historia. Mbappé tiene que elegir. Y ya ha elegido: primero el Real Madrid. ¿Significa eso que el futbolista sólo quiere ir al Madrid? No, en absoluto. Kylian prefiere jugar en el Bernabéu al lado de los Bellingham, Vinicius y compañía, pero no se cierra ninguna puerta, aunque sea sólo como estrategia de negociación en un jugador al que le restan menos de seis meses de contrato y que es libre para firmar por cualquier club del mundo.

El Real Madrid está dispuesto a hacer un esfuerzo económico por Mbappé y ponerle encima de la mesa un contrato que nadie haya cobrado jamás en la entidad madridista. Pero ni de lejos la oferta del Madrid se acercará a la que le ha presentado a su madre el PSG y de las que, a buen seguro, les irán llegando procedentes de la Premier.

Además, el club blanco quiere un compromiso por escrito de Mbappé, porque ha aprendido la lección de lo que ocurrió hace ahora dos años. Si por aquel entonces fue el jugador el que se negó a firmar nada, ahora parece que el clan Mbappé ha cambiado su estrategia y no se cerraría en banda a rubricar un compromiso con el Real Madrid si la oferta fuera de su agrado.

El Real Madrid también tiene muy claro que no va a entrar en el juego de Mbappé de presentar ofertas y contraofertas ante las propuestas que pueda tener el jugador tanto del PSG como de los grandes de la Premier. El Liverpool parecía el pretendiente más peligroso para el club blanco, pero la inesperada marcha de Klopp del banquillo de Anfield podría provocar dudas en Mbappé.

El peligro de la Premier

Chelsea y United, los dos colosos que siempre están dispuestos a reventar el mercado, también están al acecho de Mbappé. A su favor, que son dos trasatlánticos en manos de multimillonarios americanos siempre dispuestos a ofrecer un contrato insuperable. En su contra, que tanto los blues como los red devils tienen complicada, muy complicada, su presencia en la próxima Champions, la competición que Mbappé está empecinado en ganar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Y para ganar la Champions todo el mundo sabe que el camino más corto es el Real Madrid. Mbappé no se subió al tren del Bernabéu hace dos años y no es habitual que vuelva a pararse en su estación. Kylian sabe que si quiere jugar en el Madrid es ahora o nunca, que no habrá tercera oportunidad y que el culebrón acaba este año. Para bien o para mal.

Continuará…