Endrick se prepara para debutar en el Bernabéu el 26 de marzo

Endrick tiene ante sí una gran oportunidad de debutar en el Santiago Bernabéu antes de hacerlo con el Real Madrid. Sería con la selección de Brasil, con la que tiene bastantes papeletas de ser convocado en el siguiente parón internacional, pues ya debutó en el último del pasado mes de noviembre, cuando disputó un total de 26 minutos en los partidos contra Colombia y Argentina. Ahora tendrá que convencer al nuevo seleccionador, Dorival Junior, que se estrenará en el banquillo de la canarinha el 23 de marzo contra Inglaterra, antes de viajar a Madrid para el encuentro del 26 de marzo.

El pasado martes siguió haciendo méritos anotando el gol de la victoria de Brasil sub-23 ante Bolivia en su segundo encuentro del Preolímpico sudamericano. Endrick estará con casi total seguridad en esos Juegos Olímpicos de París, pero cinco meses antes podría ser partícipe del partidazo entre España y la canarinha que tendrá lugar en la que será su casa durante los próximos años.

Este partido es la primera oportunidad para algunos, como Endrick, y la última para otros. Después de jugar contra Brasil, la selección española no lo volverá a hacer hasta los amistosos previos a la Eurocopa de 2024. Los elegidos de Luis de la Fuente para esos partidos serán los mismos que se pongan la camiseta roja en la cita de Alemania, por lo que por el Bernabéu pasa el último tren para que algunos futbolistas se ganen en el campo la llamada del seleccionador para el gran torneo europeo.

Al igual que los españoles, Endrick también quiere hacerse un hueco en el otro gran torneo del próximo verano. De momento, su actuación en el Preolímpico no puede ser mejor, ya que el golazo que marcó con su pierna zurda le brindó un importante triunfo a Brasil, que camina con paso firme en su travesía hacia las Olimpiadas. El todavía delantero del Palmeiras, como ya sucedió en la anterior convocatoria, estará acompañado en el Bernabéu de dos habituales sobre su césped.

Endrick ya conoce el Bernabéu

Serán Vinicius Junior y Rodrygo Goes, dos jugadores que ya conocen a Endrick a la perfección y que le guiarán para intentar vencer a la selección española en el amistoso del Bernabéu. Pero, aunque se vista de corto, el 26 de marzo no será la primera vez que el brasileño visite su casa, puesto que ya lo hizo el pasado mes de diciembre, cuando pasó un fin de semana en Madrid en el que realizó todo tipo de actividades.

Desde visitar la ciudad deportiva de Valdebebas hasta sentarse cerca de Florentino Pérez en el palco, pasando los vestuarios del Bernabéu para dar un para felicitar a sus futuros compañeros por su victoria ante el Villarreal en Liga.

«Está siendo un periodo de preparación muy bueno con jugadores nuevos y otros que ya estaban trabajando con Ramon Menezes, como es mi caso o el de John Kennedy. Nos estamos adaptando al juego para encarar el primer partido el día 23. Creo que va a ser un buen torneo y vamos a lograr el billete a los Juegos Olímpicos», afirmó en una entrevista reciente.

Una opción real

Endrick también habló sobre la opción de estar en el próximo amistoso contra el racismo que Brasil disputará contra España en el Bernabéu. «Con la selección principal fue muy importante, un momento que no esperaba. Algunos sí porque pasaba por un momento muy bueno. Yo estaba esperando a la selección preolímpica y mi padre me mandó la foto. Igual que he ido una vez creo que puedo ir más y ojalá estar en los duelos ante Inglaterra y España», dijo.