Endrick se viste de Ronaldo con Brasil: así fue su golazo en el debut en el Preolímpico

Endrick sigue dando motivos para la ilusión a la afición del Real Madrid. El delantero, que llegará al Bernabéu el próximo verano recién cumplida la mayoría de edad, dio el gol de la victoria a Brasil ante Bolivia (0-1) en el debut de la Pentacampeona en el Torneo Preolímpico sub-23.

Un gol de Endrick puso a ganar a Brasil en su debut este martes en el Grupo A del Torneo Preolímpico Sub-23 al vencer por 0-1 a Bolivia, mientras que Ecuador rescató un empate ante Venezuela y con el 1-1 sigue líder de la zona con 4 puntos. El certamen sudamericano, que entrega dos cupos para los Juegos Olímpicos de París, se jugará en Venezuela hasta el 11 de febrero. Los dos partidos del Grupo A se disputaron en el estadio Brígido Iriarte, de Caracas.

🇧🇷👌 Endrick (17) keeping it composed in front of goal! 💫 pic.twitter.com/u7AdKissR9 — EuroFoot (@eurofootcom) January 24, 2024

En la segunda jornada del Grupo A, Brasil, de la mano de sus figuras Endrick y John Kennedy, no defraudó y ya es segunda de la zona con 3 enteros. Precisamente Endrick, el ariete del Palmeiras de 17 años atado al Real Madrid, anotó el gol del triunfo a los cuatro minutos, tras una asistencia de Kennedy.

El viernes, en la tercera jornada del Grupo A, Brasil se las verá con Colombia, colista sin puntos; y Bolivia, que tiene uno, jugará contra Ecuador. Descansará Venezuela, tercera con dos unidades.

Endrick ilusiona con Brasil

Endrick sigue ilusionando desde Brasil antes de aterrizar en Madrid para incorporarse al primer equipo blanco una vez cumpla la mayoría de edad. De primeras, el delantero está intentando clasificarse para la disputa de los Juegos Olímpicos de este verano.

«Está siendo un periodo de preparación muy bueno con jugadores nuevos y otros que ya estaban trabajando con Ramon Menezes, como es mi caso o el de John Kennedy. Nos estamos adaptando al juego para encarar el primer partido el día 23. Creo que va a ser un buen torneo y vamos a lograr el billete a los Juegos Olímpicos», afirmó en una entrevista reciente.

Endrick también habló sobre la opción de estar en el próximo amistoso contra el racismo que Brasil disputará contra España en el Bernabéu. “Con la selección principal fue muy importante, un momento que no esperaba. Algunos sí porque pasaba por un momento muy bueno. Yo estaba esperando a la selección preolímpica y mi padre me mandó la foto. Igual que he ido una vez creo que puedo ir más y ojalá estar en los duelos ante Inglaterra y España», dijo.

Sobre la presión por ser comparado con jugadores como Pelé o Ronaldo, Endrick dejó claro que tiene los pies en la tierra. «Hay cosas que ocurren y hay personas que hablan y dicen, es el nuevo Pelé, el nuevo Ronaldo… Yo quiero ser Endrick y para mí lo que se hable no me importa. Ahora tengo una gran responsabilidad, voy a aguantar la presión por que sé que puedo ayudar a mi familia y también quiero incentivar a otros jóvenes», dijo en una entrevista reciente concedida al canal CazéTV.