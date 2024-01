Laporta se olvida de Negreira y pide explicaciones a los árbitros tras la «vergüenza» del Bernabéu

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, volvió a la carga contra el Real Madrid por lo sucedido el pasado domingo en el partido del Santiago Bernabéu contra el Almería. El catalán, que no se pronunció sobre la derrota y la mala imagen de su equipo en el Clásico de la final de la Supercopa de España, sí que lo hizo para atacar directamente al conjunto blanco, al que acusó de ejercer presión contra los árbitros.

Hernández Maeso, que debutaba pitando al Real Madrid en un encuentro que los blancos acabaron ganando por 3-2, no tuvo su día más sencillo y acudió hasta en tres ocasiones al monitor del VAR para ser rectificado por Hernández Hernández desde la sala VOR en Las Rozas. Laporta se hizo eco y aprovechó lo sucedido para calificarlo de «vergüenza».

«Lo que pasó en el Bernabéu fue una vergüenza. El colectivo arbitral tiene que dar respuestas a las presiones que se están dando esta temporada, si no lo hacen habrá una dejadez de funciones», denunció Laporta, que se refirió a los vídeos del canal de televisión del Real Madrid. Curiosamente, el presidente del Barça no dijo nada sobre la filtración ilegal de un audio del VAR de una jugada entre Vinicius Junior y Álex Pozo que ni se revisó.

Pero Laporta, que habló abiertamente en la gala de Mundo Deportivo, no ha sido el único peso pesado del Barcelona que se pronuncia. El primero fue Xavi Hernández, que se quedó a gusto en la rueda de prensa posterior al partido contra el Betis en el Benito Villamarín. A pesar de la victoria de su equipo por 2-4, el técnico blaugrana rajó de lo lindo contra el Real Madrid.

Laporta se alinea con Xavi para atacar al Real Madrid

«Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy», dijo Xavi.

Además, el entrenador catalán repasó algunas de las acciones que, a su juicio, han perjudicado al equipo culé durante la temporada: «Me acuerdo de Getafe, del penalti a Raphinha en Vallecas, que es clamoroso y no se habla de eso, el gol de Joao Félix en Granada, del que tampoco se habla, ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Son situaciones que siempre nos salen cruz. Pero tenemos que seguir trabajando».