La ‘irrechazable’ oferta del PSG a Mbappé: 650 millones netos por cinco años

El PSG prepara una oferta de renovación ‘irrechazable’ para convencer a Mbappé. Nada menos que un contrato inédito en la historia del fútbol, 650 millones netos por cinco temporadas, es lo que ofrecen los dueños qataríes del club parisino a su jugador franquicia para evitar que se vaya este verano al Real Madrid.

Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Están habiendo negociaciones con la madre. Hay una cosa que beneficia al Real Madrid y es que el padre está tutelando de nuevo a Mbappé. La oferta que le ha trasladado a su madre es mareante. Consistiría en una prima de renovación de 150 millones y pagarle del año 2024 al 2029, 500 millones de euros. Más o menos es lo que está ganando. Si sumamos todos los conceptos serían más de 100. A lo largo de su carrera podría ganar más de 1.000 millones. Su padre le anima a irse a un equipo que le permita optar por ganar títulos».

Mbappé ya es, con su actual contrato, el jugador mejor pagado del mundo occidental, sin contar con las opacas cifras que se manejan en la jaula de oro de Arabia Saudí. El francés, entre primas, salario y patrocinios, gana más de 70 millones netos por temporada en el PSG y ni por ésas quiso ejecutar su cláusula de renovación unilateral hasta junio de 2025.

Mbappé abre la puerta a una futura salida: «En algún momento me tocará irme» https://t.co/0g77ry9xIo — okdiario.com (@okdiario) January 17, 2024

La famosa carta de renuncia, enviada por Mbappé al PSG en junio del año pasado, provocó un terremoto de tal magnitud en el club parisino y en la sede de sus propietarios en Doha que a punto estuvo de acabar con el jugador sentado en la grada y cobrando por ver a sus compañeros jugar al fútbol.

El PSG no se podía permitir dejar una temporada entera en la grada a Mbappé, no sólo el jugador franquicia del club sino el emblema deportivo de Francia el año de los Juegos Olímpicos de París. Así, por la necesidad y la conveniencia de ambas partes, llegó el acuerdo de última hora entre el futbolista y Al-Khelaifi para que Mbappé renunciara a su cláusula de fidelidad en el caso de irse en junio.

La decisión de Mbappé

Pero los dueños qataríes del PSG no se van a conformar con ahorrarse un buen puñado de millones en el caso de que Mbappé decida irse al Real Madrid. Quieren que se quede y creen que la mejor forma de convencerle será poner otra ingente suma de dinero para hacerle dudar. A él y a su madre, Fayza Lamari, que tanta influencia tiene en las decisiones de su hijo como se vio en la traición al Real Madrid en mayo de 2022.

“No sentimos culpa ni vergüenza del contrato que firmamos con el PSG. Si hubiéramos podido coger 10.000 millones, los habríamos cogido, porque así es como funciona el sistema”, aseguró Lamari, orgullosa del contrato que suscribió Kylian Mbappé en mayo de 2022 con el club parisino cuando había dado su palabra al Real Madrid y a Florentino Pérez.

Ahora la historia podría repetirse. Otra vez la tentación de un contrato que no está al alcance de (casi) ningún club en el mundo, desde luego no del Real Madrid. El club blanco no podrá competir, ni de lejos, con esa propuesta del PSG que alcanza la mareante cifra de 650 millones netos por cinco temporadas. Quítenle 500 kilos y aún serían unas cifras complicadas de alcanzar para el club madridista.

Por eso Mbappé está de nuevo ante una disyuntiva imposible: el dinero o la gloria. En 2022 eligió el dinero y ahora podría tomar el camino difícil. Sólo Kylian y su entorno más íntimo saben con qué pétalo de la margarita se quedará el jugador francés. En el Real Madrid se mantienen expectantes pero no quieren hacerse ilusiones para no llevarse otro revés.

Florentino Pérez: «¿Mbappé? Hoy no es el día, hemos metido nueve goles en dos partidos» https://t.co/nvm6Y2lr9X — okdiario.com (@okdiario) January 14, 2024

Mbappé, a sus 25 años, está ante la decisión que puede marcar su carrera: París o Madrid, El Parque de Los Príncipes o el Bernabéu, el mayor contrato de la historia del fútbol o la gloria. Desde luego, la oferta de los dueños qataríes del PSG parece difícil de rechazar no sólo por los 100 millones netos por temporada, sino por los 150 millones extra de prima de renovación. Eso por no hablar de que le harán un equipo a su medida, igual que ya hicieron el verano pasado.

Y en el otro lado, cumplir un sueño desde niño. La erótica de jugar en el Real Madrid es demasiado fuerte como para resistirse. Ni siquiera la zona de confort de seguir en París o la mareante oferta del PSG son suficientes para dar un sí incondicional. El Bernabéu le espera. Y esta vez Mbappé sabe que es ahora o nunca.