Mbappé dice «no» a la propuesta de Arabia

Kylian Mbappé, como era de esperar, ha rechazado irse a jugar al Al Hilal de la Liga de Arabia Saudí. A pesar de que desde Francia se aseguraba que este miércoles una delegación del conjunto árabe se iba a personar en la capital francesa para sentarse a negociar con el conjunto galo, el delantero ha querido dejar claro que en estos momentos de su carrera no está por la labor de ir a jugar a un fútbol menor.

El Al Hilal había presentado una oferta al PSG por escrito de 300 millones de euros por Mbappé, que iba a ganar 700 millones de euros por temporada. Una cantidad desorbitada. El club francés, que está acorralado y ve como el tiempo se agota, dio luz verde a la entidad árabe para negociar con el jugador, pero el futbolista, tal y como ha contado L’Equipe, ha rechazado esta posibilidad.

Tal y como ha contado OKDIARIO, Mbappé sólo dejará el PSG para fichar por el Real Madrid. No hay otra posibilidad. Lo saben los blancos y el club galo, que puede marear el tiempo que quiera, ya que juega en su contra. No hay otra posibilidad en estos momentos. Si no le dejan fichar por la entidad madridista, está decidido a cumplir su contrato, que acaba en 21024.

El PSG no valora la posibilidad de que Mbappé cumpla el año que le resta de contrato para que se marche gratis al final de la próxima temporada. De hecho, le han amenazado con la posibilidad de dejarle un año entero en la grada, algo que parece complicado que puedan cumplir.