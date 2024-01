Henry pone en duda los Juegos para Mbappé: “No sé dónde jugará, pero el club tendrá voz y voto”

El futuro incierto de Kylian Mbappé a partir del próximo verano ha llevado a Thierry Henry, entrenador de la selección olímpica de Francia, a poner en duda su presencia en los Juegos de París 2024. El ex futbolista ha dejado claro que, al no saber si el astro seguirá en el PSG o no a partir del 1 de julio, no puede asegurar que Mbappé vaya a liderar a la selección en la cita que se disputará en la capital francesa del 26 de julio al 11 de agosto. «No sé dónde acabará, pero el club tendrá voz y voto», ha destacado Henry sobre la presencia de Mbappé en París.

El técnico ha afirmado también que aún no ha hablado con el jugador respecto a su convocatoria o no para los Juegos Olímpicos. De hecho, ha revelado que tiene «pocas certezas» sobre quiénes serán los integrantes de su convocatoria, con la que Francia, como anfitriona, buscará ganar el oro. «De un partido a otro, no sabemos con quién podemos contar», añade Henry.

El ex delantero de Arsenal o Barcelona deberá armar un grupo de jugadores menores de 23 años, aunque puede contar con la presencia de tres futbolistas que superen esa edad. Uno de esos cupos se espera que sea para Mbappé, puesto que tiene 25 años y no podría ser llamado por la vía de la edad. Pero Henry ha destacado que aún ha hablado con el de Bondy, por lo que no tiene nada decidido.

Lo que no es un secreto es el deseo de Mbappé de estar en los Juegos Olímpicos. Para el futbolista, las próximas Olimpiadas serán una cita más que especial, puesto que se disputarán en su ciudad. El deseo del atacante pasa por ser el líder de su selección en busca de un oro al que parten como una de las selecciones con mayores opciones.

Sin embargo, dependerá no sólo del deseo del jugador. El torneo olímpico de fútbol no está considerado como una fecha FIFA, por lo que los clubes no tienen la obligación de liberar a sus jugadores para asistir a los Juegos. Es ahí donde entrará la voluntad del equipo en el que Mbappé juegue el próximo curso.

Los Juegos no están claros para Mbappé

En el caso de quedarse en el PSG, todo apunta a que no habría problemas para que el futbolista asista. De hecho, Henry ha destacado en una entrevista a AFP que ha mantenido contactos con diversos equipos franceses y cree que estarían por la labor de ceder a sus jugadores a la selección, a pesar de que se trate de unas fechas más que comprometidas.

La confianza en que los clubes galos accedan a liberar a sus jugadores, si el técnico les llama, es clara. Sin embargo, Henry ha reflexionado sobre la posibilidad de que un jugador pase de un equipo francés a otro, dejando claro que no estaría seguro que el futbolista en cuestión pueda ser convocado. Algo que podría pasar con Kylian Mbappé, cuyo futuro puede estar a partir del próximo verano lejos del Parque de los Príncipes.

«Digamos que quiero un jugador y su club actual acepta. Si lo transfieren durante el verano, ¿quién me dice que su nuevo club querrá liberarlo?», ha señalado Henry. El seleccionador olímpico francés no ha querido referirse en este aspecto en concreto a Kylian Mbappé. Pero lo cierto es que con el Real Madrid y el Liverpool al acecho, esperando a que tome una decisión sobre su futuro, parece que el ex jugador se refería a él.

La decisión sobre su futuro será clave

«De un partido a otro, no sabemos con quién podemos contar. ¿Quién podría haber adivinado hace un año que Warren Zaire-Emery estaría en la absoluta? Mantener un hilo no es fácil. Esto es aún más cierto cuando se preparan unos Juegos Olímpicos que, como sabéis, no encajan en las fechas de la FIFA. Estamos entonces a merced del deseo de los clubes de liberar o no a sus jugadores», señaló el técnico.

Sobre el futuro del futbolista del PSG, Henry ha destacado que desconoce su destino, pero que tiene claro que la última palabra estará en el club. Más aún si se tiene en cuenta que entre junio y julio habrá Eurocopa y que al término de esta comenzarán los Juegos, que enlazarán directamente con el inicio de las ligas: «No sé dónde acabará, pero el club tendrá voz y voto. Aún no me he comunicado con él sobre esto».