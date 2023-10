Henry da la clave del éxito de Bellingham en el Real Madrid

Thierry Henry, actual entrenador de la selección francesa sub-21 y leyenda del fútbol, ha dado las claves, en una entrevista, del éxito de Jude Bellingham en el Real Madrid. El futbolista británico está cuajando un inicio mágico, con 10 goles en sus primeros 10 partidos con la camiseta madridista.

Henry es sin duda uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. A día de hoy dirige a la selección francesa sub-21 con el objetivo de llevarse el oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Sus goles, sus jugadas y sus regates con la camiseta del Arsenal, del Barcelona o de la selección francesa marcaron una época en el fútbol. Sin duda es una de las voces autorizadas para hablar del crecimiento de las jóvenes promesas del fútbol europeo. Su conocimiento de fútbol y su experiencia avalan cualquier comentario.

«Es difícil cortarle las alas a un jugador instintivo. Hay que dejar que se exprese con su instinto, pero manteniendo la estructura. ¿Por qué cree que Jude Bellingham se expresa bien en el Real Madrid? Porque la estructura se lo permite. Tres centrocampistas le dan estabilidad por detrás, y los delanteros que tiene por delante corren y abren espacios, dándole tiempo para correr con el balón…», comentó Henry sobre Bellingham.

La estrella francesa comentó la clave del éxito de Jude Bellingham en el Real Madrid. El esquema de Carlo Ancelotti, con esa estructura de 4-4-2, con tres centrocampistas, Jude Bellingham en la punta del rombo y dos delanteros arriba, facilita que el británico despliegue todo su potencial. Y se está viendo con esos 10 goles en sus primeros 10 partidos como madridista.

Henry analizó en una entrevista en L’Équipe el impacto de las órdenes de los entrenadores sobre los jugadores. El ex futbolista francés puso como ejemplo claro a Jude Bellingham y su gran inicio de temporada con el Real Madrid: «La estructura, de la que me preguntas, un plan que permite a todos expresarse. Ejemplo: final de la Champions en 2009 con el Barça contra el Manchester United (2-0). Yo estaba lesionado y no podía correr. Iniesta tenía un desgarro. Toda nuestra defensa estaba suspendida. Cuando me acosté la noche anterior, sabía que no estaba bien, que no podría hacer nada individualmente. Pero también sabía que podíamos rendir como equipo. Así que me fui a la cama tranquilo, aunque no pudiera esprintar», afirmó Henry.

Henry sobre Hazard

«Mi jugador favorito de los últimos años es Eden Hazard. Ha sido… ¡Guau! ¡Pero si es un jugador instintivo! Lo único que hay que hacer es darle pautas sobre las zonas en las que va a recibir el balón y podrá expresarse. En la estructura, hace lo que quiere. Cuántas veces me he sentado en el banquillo y me he dicho: ‘¿Qué demonios está haciendo? Oh, ¡bravo! Incluso yo he marcado goles en los que he oído a mi entrenador gritarme: ‘¡No tires!’. Así que das instrucciones, pero no puedes controlar el instinto», afirmó también Henry sobre Eden Hazard, ex jugador del Real Madrid que ha anunciado su retirada este martes.