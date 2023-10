El guiño de Haaland a Bellingham que ilusiona al madridismo

El inicio de temporada de Jude Bellingham con el Real Madrid está siendo extraordinario y el fútbol europeo no puede dar crédito de lo que está haciendo el jovencísimo futbolista inglés. Hasta el propio Erling Haaland ha manifestado en redes sociales su incredulidad ante lo que está haciendo Bellingham en sus primeros partidos como madridista.

El madridismo está más que ilusionado con Jude Bellingham. El mediocentro británico ha anotado 10 goles, y ha dado tres asistencias, en sus primeros 10 partidos como jugador del Real Madrid. Datos asombrosos que no están al alcance de nadie. La ilusión en el madridismo ha aumentado tras el guiño de Haaland al propio Bellingham.

Tras el magnífico partido de Jude Bellingham ante Osasuna, con otro doblete más en su cuenta particular, y goleada incluida, Erling Haaland no pudo evitar comentar en la publicación del británico con una expresión clara que representa a todo el mundo del fútbol: «Irreal». El delantero noruego no dudó en alucinar con los números que está logrando su ex compañero en sus primeros partidos como madridista.

Jude Bellingham, en sus primeros 10 partidos como jugador del Real Madrid, supera los registros de Cristiano Ronaldo en sus primeros 10 partidos como madridista. Su doblete ante Osasuna acrecentó sus números antes del parón. En redes sociales, además de Haaland, varios compañeros también comentaron la publicación del inglés en Instagram.

«CrBellingham», le escribió Lucas Vázquez a Jude Bellingham. «Otra vez, otra vez, otra vez», le puso Vinicius. Joselu le preguntó: «¿Puedes marcar un gol por favor?». También Marcelo se unió a los comentarios con un «mete un gol si eso Jude» y Belligham le contestó con un «leyenda». Pero no fue el único ni mucho menos. Luka Modric, Brahim, Rüdiger, Fran García, Courtois, Carvajal, Roberto Carlos, Dani Ceballos o Tchouaméni también comentaron en la publicación del inglés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jude Bellingham (@judebellingham)

Amistad entre Haaland y Bellingham

El guiño de Erling Haaland a Jude Bellingham no es casualidad. El delantero noruego y el mediocentro británico forjaron una gran amistada durante su etapa juntos en el Dortmund. Tanto dentro del verde como fuera de él. Haaland alucinó con el doblete de Bellingham ante Osasuna, y con los 10 goles que lleva en 10 partidos, y no pudo evitar mencionar que es algo «irreal».

Haaland y Bellingham compartieron vestuario en el Dortmund y forjaron una bonita asociación en el césped, que luego también se convirtió en amistad fuera de él. No es la primera vez que el delantero noruego se rinde ante la nueva estrella del Real Madrid, al que apodaba con el nombre e «Stevie G», por su parecido sobre el terreno de juego con Gerrard, mítico ex futbolista del Liverpool.

Haaland sigue devorando cifras en el Manchester City tras su salida de Dortmund y Jude Bellingham está destrozando los registros ahora en el Real Madrid. Ambos formaron una gran dupla en el Dortmund y quién sabe si en el futuro volverán a jugar juntos de nuevo, pero esta vez vestidos de blanco y con el Santiago Bernabéu como escenario.