Preguntan a Florentino por el fichaje de Mbappé por el Real Madrid y la respuesta ya es viral

El tema del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha cogido mucha temperatura en las últimas horas, especialmente desde que en medios muy afines a su actual equipo, el Paris Saint-Germain, dieron por hecha su llegada a la capital de España el próximo verano. Tal es la expectación porque el traspaso se pueda llevar a cabo de una vez por todas que hasta el propio presidente de la entidad madridista ha sido preguntado por si 2024 será el año Mbappé y la respuesta de Florentino Pérez ya es viral en las redes sociales.

El principal dirigente del Real Madrid ya se ha pronunciado tras las informaciones llegadas desde Francia el pasado sábado. «Qué original», respondió Florentino cuando le preguntaron lo siguiente: «¿Presidente, este es el año de Mbappé?». El breve diálogo entre el presidente y un periodista se produjo en el camino hacia la comida de directivas previa al derbi de Liga de este domingo en el Santiago Bernabéu.

🙄 “Qué original…” 😅 Florentino Pérez, irónico al ser preguntado por Mbappé. 📹 La imagen, en EXCLUSIVA, de @marcosdlarocha pic.twitter.com/9YAzXA7xCg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2024

Con el culebrón Mbappé rondando más que nunca el ambiente, Real Madrid y Atlético se enfrentarán esta noche en un partido que, por supuesto, será presenciado por Florentino desde el palco. La respuesta del presidente blanco es bastante lógica, pues ya son varias las ocasiones en las que le han cuestionado acerca de un asunto que parece estar rozando su fin después de casi una década.

Y es que Le Parisien, medio de comunicación muy cercano al PSG, informó el pasado sábado de que Mbappé abandonará el equipo parisino a final de temporada para fichar por el Real Madrid. De hecho, la última vez que le preguntaron a Florentino por Mbappé fue el pasado verano y su respuesta fue muy rotunda: «Sí, pero no este año».

Florentino habla y Mbappé guarda silencio

Mbappé aún no ha dicho nada. El jugador se mantiene centrado en el plano deportivo y en terminar la temporada en el PSG con el mayor de los éxitos. Pero en su equipo ya sabrían la respuesta a la pregunta de dónde jugará la próxima campaña. A pesar de que le quedan meses para cumplir su contrato en el Parque de los Príncipes, lo que le permitirá valorar con detenimiento todas las opciones que tenga sobre la mesa. Pero, al contrario que en otras ocasiones, Nasser Al-Khelaifi ya le da por perdido y piensan que el jugador se ha decantado por fichar por el Real Madrid en verano.

A pesar de que todavía no se ha pronunciado, la decisión del jugador no debe tardar. El conjunto blanco quiere comenzar a planificar cuanto antes la temporada que viene, por lo que necesitan saber la respuesta de Mbappé en las próximas semanas. Tanto si es que quiere quedarse en París, como que se quiere marchar.

Ahora, señalan que el club ya le da por perdido. En el conjunto parisino se habrían comenzado a hacer a la idea de que Mbappé no seguirá más allá de 2024. Este verano, una vez finalice su contrato, no habrá más prórrogas y abandonará la capital francesa para recalar en la española. El pesimismo se ha instaurado en la directiva, motivados por las pocas señales que han recibido del futbolista en los últimos meses. Algo que no sucedió en su última renovación, en 2022.