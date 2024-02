Vinicius bendice la llegada de Mbappé al Real Madrid

El culebrón sobre el futuro de Mbappé va quemando capítulos y a Vinicius no le ha pasado desapercibido. Todo hace indicar que el desenlace llegará en los próximos días o semanas. Este sábado, un terremoto informativo sacudió el mundo del fútbol cuando, desde Francia, uno de los periódicos más cercanos a la propiedad del PSG, informó de que Kylian ya había tomado una decisión sobre su futuro y esa no era otra que abandonar la entidad parisina este mismo verano para recalar en el Real Madrid. Una noticia a la que el universo fútbol le da máxima credibilidad por su procedencia y que, además, otros gigantes comunicativos fueron confirmando a lo largo de la tarde.

Los aficionados madridistas rápidamente comenzaron a fantasear con la posibilidad de que el año que viene puedan disfrutar sobre el césped del Bernabéu de una sociedad compuesta por Mbappé, Vinicius y Bellingham. Una delantera que, sin duda, supondría una de las mejores del mundo y que permitiría al Real Madrid pelear y ser máximo favorito a todas las competiciones.

Precisamente una de estas publicaciones en redes sociales afirmaba que “Mbappé se unirá a Vinicius Jr. la próxima temporada en el Real Madrid”. El propio futbolista brasileño se encargó de dar alas a lo que aún son rumores y dio ‘me gusta’ al montaje en el que se puede ver una foto de ambos. Mbappé luciendo la camiseta del PSG y Vinicius la del Real Madrid.

Parece, por tanto, que al extremo carioca del conjunto madridista le hace ilusión la posibilidad de compartir vestuario con Mbappé a partir del mes de julio y que aprueba su fichaje, consciente de que el Real Madrid reuniría a varios de los jugadores más talentosos y desequilibrantes del mundo en su delantera.

Un ataque de ensueño

Si el crack de Bondy termina llegando al Santiago Bernabéu, la nómina de delanteros con los que podrá contar Carlo Ancelotti el próximo curso será envidiable, ya que a Vinicius y Bellingham hay que sumarle a Rodrygo, Brahim, Arda Güler y Joselu. Todos ellos están demostrando su valía y calidad y seguro que querrán competir por tener minutos aunque llegue el capitán de la selección francesa.

Como ya anunció el propio Mbappé el día 3 de enero tras ganar la Supercopa francesa, la decisión no iba a demorarse hasta el mes de mayo o final de temporada como sí ocurrió en 2022, cuando el delantero galo cambió de opinión en el último momento y decidió renovar su contrato con el PSG. Esta vez, según las informaciones que se van conociendo, el francés lo tiene mucho más claro.

No obstante, el pasado verano Mbappé ya comunicó por escrito a Al-Khelaifi que no iba a ejecutar el año opcional que tenía estipulado en su contrato, por lo que quedaría libre al finalizar la presente temporada. Desde Catar no recibieron este movimiento con buena cara pero confiaban en que podrían volver a convencer al jugador durante la temporada. Algo que, según parece, no ha sucedido. El siguiente paso debería ser comunicar oficialmente que abandona el equipo entrenador por Luis Enrique, aunque no está previsto que anuncie cuál será su destino hasta final de temporada.