Una ex del PSG confirma la marcha de Mbappé al Real Madrid: «Mis fuentes me dicen que está hecho…»

Desde Francia no dejan de sucederse las informaciones de que Kylan Mbappé ya ha tomado una decisión acerca de su futuro y el jugador francés abandonará la disciplina del PSG el próximo 30 de junio para recalar en el Real Madrid. Después de seis años de culebrón y tras el intento fallido de 2022, parece que esta vez será la buena y que al fin los caminos del club presidido por Florentino Pérez y el crack francés se unirán la próxima temporada.

En esta ocasión, la que ha dado pistas sobre el desenlace de esta historia y asegura tener información fiable sobre los planes de Mbappé, es Laure Boulleau, ex jugadora del PSG, que afirma que la información que se publicó el sábado pasado desde diferentes medios prestigiosos es cierta.

«Por primera vez, a través de fuentes coherentes y serias que tengo, me dicen que ya está hecho. Lo más probable es que se haga. Seré feliz si se va. Entiendo su posición de no poder decirlo. Tiene objetivos por los que luchar y ama a su club. Esperemos su decisión como adultos», relata la ex futbolista gala. En sus palabras se puede leer entre líneas que la información que le ha llegado procede de dentro del club o del entorno directo del atacante y que, en efecto, Mbappé ya habría comunicado a Al-Khelaifi que no continuará vistiendo la camiseta del conjunto parisino.

No comunicará su próximo club

Además, Laure hace hincapié en que la posición en la que queda el delantero de Bondy es complicada con respecto a los aficionados parisinos, por eso incide en que no puede desvelarlo. La temporada va a entrar en su fase decisiva y el PSG está vivo tanto en la Ligue 1, en la que marcha líder destacado con ocho puntos de renta sobre el OG Nice, y en la Champions, el gran sueño de la propiedad cataría. En la competición de clubes más importante del mundo tendrá que luchar contra la Real Sociedad por un hueco en el bombo de los cuartos de final.

Por ello, anunciar su salida a estas alturas del curso solo podría desencadenar problemas internos en la institución y estropear el ambiente con la afición del PSG. Mbappé no quiere que su decisión de fichar por el Real Madrid provoque que los seguidores parisinos comiencen a pitarle y a realizar cánticos en contra del futbolista de Bondy justo en el momento de la temporada en el que todos los estamentos del club deben estar unidos para luchar por los objetivos. Si el Parque de los Príncipes se tiene que despedir de su ídolo, lo hará, pero a su debido momento y con el máximo número de títulos posibles bajo el brazo.

Desde el PSG, por su parte, insisten en que no han recibido ninguna información por parte del futbolista ni de su entorno. La posición del club es preservar la intimidad de la operación y la estabilidad del club hasta final de temporada. El propio Luis Enrique ya ha confirmado en rueda de prensa que Mbappé tampoco le ha comunicado su decisión pero, la haya comunicado oficialmente o no, ya son muchas las personas cercanas al PSG que coinciden en que el final del culebrón está cercano.