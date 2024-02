El Real Madrid no entiende que el VAR no advirtiese de los penaltis

No se puede hablar de indignación, pero sí de incomprensión. En el Real Madrid no entiende los motivos que llevaron a Eduardo Prieto Iglesias a no recomendar a José María Sánchez Martínez acudir al VAR para analizar los tres posibles penaltis que el Atlético de Madrid pudo cometer en el derbi que enfrentó a ambos equipos madrileños que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu. Tres acciones dentro del área que Ancelotti no quiso analizar en sala de prensa y que OKDIARIO pudo saber que enfadaron tanto al vestuario como a la cúpula madridista.

«No comento los penaltis. No sé las razones por los que no los han pitado, pero no hace falta mirar hacia atrás y sí hacia delante», aseguró Ancelotti en rueda de prensa. El italiano, que ya terminó muy enfadado el pasado jueves por la actuación arbitral de Ricardo de Burgos Bengoetxea, quien dejó sin pitar un clarísimo penalti sobre Brahim y sí amonestó a Tchouaméni en una acción cuanto menos rigurosa, una amarilla que dejó a los blancos mermados en defensa, ya que no pudieron contar con el francés como central, prefirió no entrar en polémicas ante los periodistas, pero el enfado era claro.

En concreto, el Real Madrid está molesto por tres acciones que se produjeron en la segunda mitad. No una o dos, sino tres. Con haber señalado una y dejando sin pitar dos acciones más que punibles, los blancos habrían ganado posiblemente el derbi y medio título de Liga. Pero desde Las Rozas prefirieron no entrar en acción, dando por buena la decisión tomada por Sánchez Martínez.

La primera llegó a los 52 minutos de partido. Lucas Vázquez entró al área y fue derribado por Saúl, que tras poner su pierna izquierda sobre el césped, la volvió a mover para impedir el paso del gallego. Sánchez Martínez y sus asistentes no pitaron nada, pero lo llamativo es que el VAR tampoco apareció en escena para advertir de su error al árbitro de campo.

Minutos después, Jude Bellingham se internó en el área buscando un pase filtrado, Savic se desentendió de la pelota y empujó al inglés con una carga ilegal. El penalti fue muy claro. Sánchez Martínez lo vio delante de sus narices y no quiso pitar pena máxima. El VAR, nuevamente, ni hizo acto de presencia y no apareció para llamar al colegiado de campo en una acción manifiesta.

Y en el Real Madrid también reclaman un claro agarrón de Marcos Llorente sobre Bellingham. Si bien es cierto que estas acciones, de manera errónea, en muchas ocasiones las dejan sin pitar, la realidad es que el ex canterano madridista hace una falta al inglés que debió ser señalada como pena máxima.

Enfado del Real Madrid tras el partido

El Real Madrid estaba enfadado tras el choque porque no entiende los motivos que llevaron al VAR a no entrar en ninguna acción. Los jugadores, Ancelotti, el cuerpo técnico y los mandamases del club blanco comentaron estas acciones en el vestuario tras el partido y no salían de su asombro al ver como ninguna de ellas fue señalada.

Por su parte, el asistente de Sánchez Martínez sí estuvo bien a la hora de anular un gol a Savic por fuera de juego posicional de Saúl. La acción fue tan clara que hasta Diego Pablo Simeone reconoció públicamente y privadamente que era fuera de juego del jugador del Atlético de Madrid.

Otra vez perjudicados

Cuatro derbis se han jugado esta temporada y en tres de ellos el Real Madrid se siente claramente perjudicado por las decisiones del VAR. En el primero, disputado en el mes de septiembre en el Metropolitano y donde el Atlético ganó 3-1, los blancos reclamaron una falta previa sobre Bellingham en el primer gol de Morata y no comprenden que anulasen un gol a Eduardo Camavinga.

En Copa del Rey, el madrileño Cuadra Fernández, aunque inscrito en el colegio balear, dejó sin expulsar en la prórroga a Rodrigo de Paul por doble tarjeta amarilla tras pisar a Dani Carvajal y el gol anulado a Ceballos por fuera de juego previo de Bellingham que suponía el empate a tres en el tiempo extra se hizo tras una imagen incorrecta, ya que cuando se para la toma para trazar las líneas el balón ya había salido de las botas de Kroos.

Es decir, de los cuatro derbis que se han disputado hasta la fecha, el Real Madrid sólo ha salido satisfecho con el arbitraje en las semifinales de la Supercopa de España que se celebraron en Riad y donde los madridistas ganaron por 5-3 a los de Diego Pablo Simeone. En el resto, la fortuna de las decisiones consideran que siempre se inclinó hacia el mismo lado. Todavía se puede ver las caras ambos equipos madrileños en la Champions a doble partido o, lo que sería de infarto, en una final.