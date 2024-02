Ancelotti, sobre los penaltis: «Si han tomado esta decisión no sé los motivos ni las razones»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los blancos, con bajas muy sensibles, dejaron escapar la victoria en el tiempo de descuento, cuando Marcos Llorente hizo el gol de la igualada. Antes, en el primer acto, adelantó a los blancos Brahim.

El italiano empezó valorando el encuentro. «Creo que fue un partido muy bueno por nuestra parte. Tuvimos la mala suerte de encajar en el último minuto porque nos faltó altura. Lo hemos hecho bien. Se merecía ganar, pero no hay nada que reprochar. Estoy contento por el partido y tenemos la oportunidad de dar un golpe en la mesa el próximo sábado. Tranquilidad porque el equipo está muy bien. No entiendo mucho de fútbol, pero jugamos muy bien al fútbol. Tenemos un equipo fuerte. Todos aportan. Los penaltis no los comento».

«Si han tomado esta decisión no sé los motivos ni las razones, pero no hay que mirar atrás», aseguró. Sobre Camavinga dijo que tenía un «golpe en la rodilla». «Con Rüdiger lo intentamos, pero tenía molestias. Ojalá se pueda recuperar el sábado», comentó.

Sobre la decisión de sacar a Brahim, explicó lo siguiente: «Lo ha intentado. Tenía una contractura. Las dos opciones eran Joselu o Brahim y el malagueño nos permitía no cambiar el sistema defensivo. Después entró Joselu, que aportó como siempre».

«Han aprovechado muchos centros y lo primero era meter centros a los laterales. En esa zona lo hemos hecho muy bien. La pareja de centrales ha sido muy buena. El partido se merecía ganarlo, sin duda», aseguró.

«He tenido plantillas muy buenas, pero destaco el compromiso de todos. Todos aportan mucho. Estoy muy satisfecho con todos. Cuando tienes un equipo de calidad con compromiso es más sencillo llegar al éxito», comentó sobre lo que aportan sus jugadores.

Sobre la gestión de la plantilla y no acudir al mercado, fue contundente: «Ha sido un partido muy especial porque cayeron dos jugadores que pueden ser centrales. La emergencia se ha acabado hoy».

Para finalizar, analizó el partido de Lunin: «Ha estado muy bien. Hizo un paradón contra Griezmann, estuvo seguro en la salida área y lo hizo muy bien».