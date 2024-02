En Francia dan más detalles del ‘caso Mbappé’: «Está sucediendo todo como había planeado…»

Sigue el revuelo con Mbappé en Francia un día después de que se confirmara que el futbolista ya ha tomado la decisión de no renovar con el PSG y el futbolista ha elegido al Real Madrid… siempre y cuando en el club blanco estén por la labor. Tras la noticia sobre la decisión del de Bondy, ahora se han desvelado más detalles sobre el que podría ser el fichaje más importante del fútbol mundial en los últimos años.

El bombazo saltó en la tarde del sábado, cuando el medio más afín al PSG confirmó que Kylian Mbappé ya ha tomado la decisión de no renovar su contrato con el PSG para poner rumbo al Real Madrid en el próximo verano siempre y cuando el conjunto blanco siga con la intención de fichar al futbolista que lleva esperando varios años.

“La mayor estrella del fútbol francés se unirá al club más grande del mundo la próxima temporada. Mientras tanto, en Madrid reina el optimismo mientras entre bastidores se negocia el mayor contrato del vestuario para el capitán de Les Bleus», aseguraron desde Francia en una noticia que dio la vuelta al mundo.

Esta información publicada por Le Parisien, uno de los medios de cabecera del PSG, causó un revuelo de informaciones y este domingo el periodista Daniel Riolo, que ya informó hace unos días de las intenciones del jugador, ha dado más detalles sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid.

“Es una continuación de todo lo que pasó este verano. Hubo toda una polémica para nada, ya que en su mente sabía que era el último año. Y sucedió exactamente como él lo había decidido. La lógica de esta historia era que terminaría esta temporada y no extendería su contrato», comenzó diciendo el periodista en RMC Sports.

Riolo también dejó claro que ahora el Real Madrid tendrá que tomar una decisión con respecto al futuro de Mbappé. «Él siempre decía que no lo haría. No extendería. Para mí lo único que queda es saber si el Real lo quiere. Si el Real dice: ‘es demasiado tarde, te hicimos una oferta hace dos años, no viniste y ahora ya no queremos…’ Todo va según lo planeado al final», cerró.

Mbappé, el PSG… y el Real Madrid

Kylian Mbappé sigue en el foco de la noticia y a medida que pasan los días resta menos para que se desvele la gran decisión de Mbappé. El PSG quiere que el jugador confirme sus intenciones al club lo más rápido posible y la próxima semana podría haber buenas nuevas con respecto al futuro del jugador de Bondy.

Sumidos en el mes de febrero, todo hace indicar que Kylian Mbappé pondrá punto y final este verano a su etapa en el PSG. El delantero francés ya dejó claro ante los medios que en caso de que se marche el club está «protegido» y estas palabras pueden dar una pista de la decisión que tomará el jugador. Todo ello con el Real Madrid esperando sin ninguna prisa.