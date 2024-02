El Atlético de Madrid ha dejado caer que no está nada satisfecho con la decisión del Real Madrid de jugar el derbi con techo cubierto. El equipo blanco, que ya ha disputado varios encuentros esta temporada usando esta herramienta del Bernabéu, mostró su sorpresa porque consideran que no se dan las condiciones para usarlo al no hacer frío ni haber lluvia prevista para la hora del partido.

El club rojiblanco considera «extraña» la decisión del equipo madridista, pero tendrá que acatar la decisión al no existir una normativa en el fútbol español sobre jugar techos cubiertos. A buen seguro que la queja de los atléticos motivará una modificación de la reglamentación a corto plazo.

En los partidos de la Champions League, la cosa es diferente al existir el artículo 32 de la normativo de la UEFA que establece que «es el delegado de partidos de la UEFA, tras consultar con el árbitro, quien decide si el techo retráctil del estadio estará abierto o cerrado durante el partido».

En este caso, el Real Madrid ha considerado oportuno techar su estadio por una cuestión de imagen, acústica y también para proteger a sus socios del frío. Pese a no registrarse una temperatura excesivamente baja a la hora del partido, con 7 grados de temperatura previstos, lo cierto es que ésta irá bajando durante el encuentro aproximándose a 1 grado mínimo que está previsto esta noche en la capital de España.

El Atlético de Madrid, sin embargo, cree que el club blanco está utilizando la cubierta retráctil de su nuevo coliseo para ‘presumir’ de instalaciones. En el Real Madrid, sin embargo, creen que hecha la obra pueden hacer eso de ella a su antojo y piensan en el confort de unos socios que están más resguardados con la cubierta retráctil desplegada.

El Bernabéu desempata

Sea como fuera, este será el tercer derbi en el último mes entre Real Madrid y Atlético en el último mes. En el primero, los blancos ganaron en las semifinales de la Supercopa de España, mientras que en el segundo los rojiblancos consiguieron imponerse en los octavos de final de la Copa del Rey.

La última vez que el Atlético de Madrid visitó el Santiago Bernabéu fue el pasado 25 de febrero de 2023 en un encuentro que se resolvió con empate 1-1 entre ambos contendientes. El coliseo blanco no tenía en ese momento completada una cubierta retráctil de la que ahora sí hará uso.

El club de Concha Espina también tiene previsto estrenar en los próximos meses un innovador anillo LED de 360 grados que actualmente se encuentra en periodo de pruebas. Con estas innovaciones, el Real Madrid tiene previsto incrementar sus ingresos de publicidad y marketing.

El Real Madrid ambiciona realizar el estreno oficial del Santiago Bernabéu el próximo mes de junio con una serie de eventos que no sólo serán futbolísticos. El club madridista ha invertido más de 1.000 millones de euros en un estadio que será el más moderno de todo Europa y que atraerá a todo tipo de competiciones internacionales como la NFL o la NBA, quienes sí utilizarán a buen seguro el ahora criticado techo retráctil.