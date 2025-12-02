Kroos: «El Real Madrid tiene jugadores para ganarlo todo»

Toni Kroos sabe de primera mano lo que supone la presión de jugar en el Real Madrid. Durante una década lo vivió en sus carnes, tanto halagos como críticas, pero eso no le impidió salir como leyenda del Santiago Bernabéu. Un año y medio desde su retirada, al alemán le siguen pidiendo su vuelta para salvar de la crisis al conjunto de Xabi Alonso.

Esta vez ha ocurrido en un evento publicitario con su academia de fútbol, que acaba de firmar un acuerdo con Allianz, donde ha respondido varias preguntas acerca de su opinión sobre el estado de forma del conjunto blanco y la necesidad de un futbolista como él para devolver la ilusión al aficionado. Sin embargo, Kroos tiene muy clara la solución.

«Necesitan ganar. Yo no estoy disponible, tienen que buscar una manera de ganar con otro tipo de jugadores, no es mejor ni peor, es lo que hay y tienes que ganar así. Hablar de los que estaban antes no ayuda a nadie. Yo no necesito que me digan que me echan de menos, me fui con una sonrisa y un buen título», explicó. El Real Madrid sumó tres empates consecutivos en Liga y perdió el liderato en un noviembre catastrófico. El alemán aseguró que «es el primero que prefiere que gane el Madrid para que paren las críticas» y mandó un mensaje a Xabi Alonso sobre la importancia de gestionar los jugadores que tiene.

«Es importante adaptarte a los futbolistas que tienes. Al igual que salió bien con nuestro trinomio (Kroos-Casemiro-Modric), podría ser de otra manera. Se trata de encontrar el camino jugando diferente. Mi decisión de retirarme fue la correcta en el momento correcto. Todo salió bien. No tuve dudas de si era una buena decisión, fue un ciclo muy bonito», valoró.

«A lo mejor algunas cosas salen bien y otras no, pero no he visto a nadie muy nervioso. Tienen jugadores para ganar todo. Se trata de encontrar la manera», admitió antes de salir en defensa de Vinicius y todo el ruido extradeportivo: «Vini con 17-18 años y ha sido una maravilla ver su evolución, ha sido espectacular. Luego le entra la presión, el ambiente, y se puede manejar mejor, y creo que él lo sabe, pero hay que ver la cosa al revés. Es joven todavía y le vienen muchas cosas, le aprietan y a veces se va del partido, pero es una maravilla de chico. Ha sido bonito compartir vestuario con él, no puedo decir nada malo de Vini», señaló.

Actualmente Kroos entrena a un prebenjamín y un alevín de su academia, afirmó que su plan no es entrenar al Real Madrid o al Bayern en un futuro. «Estoy contento donde estoy. Me encanta entrenar con los chicos, no digo que nunca vaya a pasar, pero de momento no es mi plan. No sé qué haré en 10 años, lo real es que estoy aquí todavía», concluyó.