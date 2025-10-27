Khedira se escandaliza tras la tangana del Clásico: «Son un modelo a seguir…»

Los últimos compases del Clásico, ya con el partido finalizado y con el Real Madrid iniciando el festejo tras su victoria, dejó una imagen fea y bochornosa. Así se vio desde el campo, desde el televisor y desde los ojos del ex madridista Sami Khedira, que no dudó en pedir más consciencia entre los actuales futbolistas de Real Madrid y Barcelona tras lo vivido en el Santiago Bernabéu.

La intensidad y tensión con la que se vivió este Clásico, sobre el césped y durante el partido, fue bien entendida. Los partidos entre Real Madrid y Barcelona son siempre calientes, repletos de momentos de mucho frenesí, de mucha disputa e intensidad y que, a veces, lleva a situación límite a los jugadores.

Carvajal, Courtois y Lamine Yamal. El lío final de ELCLÁSICO #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/inY5RMa8Ed — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Los días y horas previos al Clásico estuvieron marcados por declaraciones como las de Lamine Yamal, que dieron al enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona un extra de tensión, como se hizo notar durante y tras el partido, cuando tras un cruce de palabras entre Dani Carvajal y Lamine Yamal se inició una tangana que involucró a numerosos jugadores y que dejó nada más y nada menos que una roja directa, la que recibió Andriy Lunin, y varias amarillas, seis en total, tres para madridistas y tres para culés.

Las imágenes no dejaron en buen lugar ni a blancos ni a blaugranas, con mucho empujón y agarrón de por medio, así como a gran parte de los cuerpos técnicos de uno y otro equipo saltando al verde para separar y reprochar lo contrario. Esa imagen, justo tras el partido y vista por gran parte de los aficionados que disfrutaron de la intensidad del Clásico, generó escándalo en Sami Khedira.

El momento en el que Raphinha apareció en escena 🎥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/z1dpAlZpI4 — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Fue en declaraciones para DAZN, cuando Sami Khedira, madridista entre 2010 y 2015, con numerosos Clásicos a su espalda, dejó un recado para los jugadores de su ex equipo y para los del Barça: «Son las emociones de un partido como El Clásico. Queridos amigos, deberían ser conscientes de una cosa. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo. Hay que tener en cuenta que, a pesar de toda la rivalidad que existe entre el Real Madrid y el Barça, existen muchas peleas entre los aficionados y todo el mundo está pendiente».

El alemán pide reflexión entre los profesionales de ambos equipos, sobre todo pensando en los muchos jóvenes que siguen cada jornada a ambos equipos y que tienen a uno o varios de estos jugadores como referentes, insistiendo en la idea de que deben ser un modelo a seguir, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con el partido en marcha o tras el pitido final, algo que no sucedió en este encuentro: «El Clásico es el partido más importante del mundo. Estas imágenes hacen que no sea un panorama agradable. Estos jugadores son grandes personalidades que necesitan ser más conscientes de su función de modelo a seguir para los niños».