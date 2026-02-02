La ‘guerra infinita’ del Real Madrid: sobrevive al Rayo y pierde a Bellingham

Es la pesadilla eterna de este Real Madrid. Con Ancelotti, Xabi Alonso y ahora Arbeloa. Un bucle que viene sucediendo desde hace ya demasiado tiempo en la casa blanca. Partidos al límite, escaso control de la situación y daños colaterales en forma de lesiones. El último en caer (otra vez) Jude Bellingham. La victoria, in extremis- contra el Rayo puede ser demasiado peaje para seguir enganchado a la esperanza de la Liga.

Vini de vuelta

O no. Porque al menos apareció el Vinicius que encara rivales y no solo se enfrenta con la grada. Antes de perderse por amarillas la próxima visita a Mestalla, Vini abrió la cuenta con un golazo para el pleno de Arbeloa en Liga. Ya son 12 puntos de 12 posibles. Y el sexto triunfo consecutivo del Real Madrid en el campeonato regular. Un equipo, eso sí, que sigue en modo supervivencia, con los centrales justos -Asencio por segunda vez abandonó el partido al descanso- para formar un once todavía por definir su idea de juego.

La ‘máquina’ Mbappé no para

Al gol de Vini y el de la victoria de penalti en el minuto 100 de partido obra de Mbappé -el pichichi en Liga y Champions ya suma 37 tantos en 30 partidos oficiales este año- hay que sumar dos palos: un larguero a puerta vacía del francés y otro poste de su paisano Camavinga que jugó como lateral zurdo de inicio y por segunda vez con Arbeloa. El tema arbitral sigue siendo merecedor de un capítulo independiente. Penalti claro sobre Mbappé que ni con el VAR fueron capaces de pitar. Menos mal que el de Mendy a Brahim era cristalino.