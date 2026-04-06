Eder Militao: edad, pareja y cuánto cobra

Militao puede volver al once de Álvaro Arbeloa en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League que enfrenta este martes al Real Madrid contra el Bayern. El central volvió a disputar minutos en el partido contra el Mallorca y además anotó el gol del empate del equipo madridista en la segunda mitad. El brasileño apunta al equipo titular en el partido más importante de la temporada en el Bernabéu.

Militao ya está disponible para Álvaro Arbeloa después de estar casi cuatro meses de baja tras una inoportuna lesión sufrida el pasado diciembre en el Real Madrid-Celta del Bernabéu. El brasileño tuvo que abandonar el encuentro en el minuto 24 después de sufrir una molestia muscular que se tradujo en una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda que tuvo afectación del tendón proximal.

Así que tres meses y 24 días después, Militao volvió a tener unos minutos el pasado sábado en el duelo contra el Mallorca e incluso anotó el gol del empate del Real Madrid. Arbeloa ya destacó la importancia del central en la rueda de prensa previa al partido y podría ser titular incluso en el partido contra el Bayern. «Es un jugador, para mí, diferencial. Y estoy muy, muy feliz de tenerle de vuelta. Porque va a ser muy importante para este tramo final de temporada. Y para poder luchar por todo», dijo el técnico.

Cuántos años tiene Militao

Militao nació el 18 de enero de 1998 en Sao Paulo y tiene 28 años recién cumplidos.

Dónde ha jugado Militao

Militao se formó en las categorías inferiores del Sao Paulo y, tras destacar en sus primeros partidos con el primer equipo, fue traspasado el pasado verano de 2018 al Oporto por cuatro millones de euros. Después de unos buenos años en Portugal, el Real Madrid anunció su fichaje en marzo de 2019 por una cantidad cercana a los 50 millones de euros.

Cuánto cobra Militao

Militao tiene contrato con el Real Madrid hasta el próximo 30 de junio de 2028 y, según Capology, cobra alrededor de 18 millones brutos al año, que son 9 millones limpios por temporada.

Cuánto pagó el Real Madrid por Militao

El Real Madrid pagó en 2019 unos 50 millones de euros por Militao y el tiempo le ha dado la razón al club blanco. En los últimos años, el brasileño se ha confirmado como uno de los mejores centrales del mundo y ha ganado dos Champions League como jugador madridista. A pesar de sus dos graves lesiones de rodilla, sigue siendo uno de los mejores defensores del mundo.

Qué lesiones graves ha sufrido Militao

El destino ha jugado en contra de Militao con dos lesiones graves de rodilla cuando estaba en su mejor momento como futbolista profesional. La primera llegó el 13 de agosto de 2023, cuando en la primera jornada de Liga contra el Athletic se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda tras un resbalón en San Mamés. Esta grave lesión le hizo perderse una gran parte de la temporada. Aun así, llegó a tiempo para disputar minutos en los partidos decisivos de la Champions League y también en los últimos duelos de Liga.

En el mes de noviembre, y después de haber regresado a su mejor nivel con la camiseta blanca, Militao se rompió en un partido contra Osasuna el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Esto le hizo perderse toda la temporada hasta su regreso en el Mundial de Clubes. Después de un genial inicio de temporada, una rotura muscular en su pierna izquierda le ha hecho estar casi cuatro meses de baja hasta su regreso el pasado sábado en Mallorca.

Quién es la mujer de Militao

«Mi pareja perfecta». Así anunció hace unos meses su relación con Taina Castro, una modelo e influencer brasileña. El nuevo noviazgo del jugador del Real Madrid fue viral en su día porque su nueva pareja es la ex del jugador del Flamengo, Léo Pereira, que a día de hoy mantiene una relación con Karoline Lima, ex del central madridista. Todo un «cuadrado amoroso».

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Cuántos hijos tiene Militao

Militao anunció hace unas semanas que espera un nuevo hijo fruto de su relación con Taina Castro. El jugador tiene actualmente una hija, Cecilia, nacida en julio de 2022.