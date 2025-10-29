El ‘Big Five’ de Europa revolotea sobre Vinicius

Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Bayern de Múnich están al día de la negociación, ahora parada, entre Vinicius y el Real Madrid para la ampliación del contrato del brasileño, que queda libre a final de la próxima temporada en junio de 2027. Estos cinco grandes clubes europeos estarían dispuestos a pujar por Vini si el 7 decide no renovar y el club blanco lo acaba poniendo en el mercado a final de temporada.

El caso Vinicius, más allá de los incendios más o menos sencillos de sofocar que genera el brasileño casi a cada rato, sigue larvado en el Real Madrid. Tal como publicó OKDIARIO este 27 de octubre, el brasileño se mantiene enrocado en su idea de no aceptar la propuesta de ampliación de contrato que le presentó el pasado verano el club madridista, por lo que su situación contractual se mantiene inalterada: queda libre en junio de 2027. Y el club blanco ya le ha transmitido que de cobrar prima por renovar, nanay.

Puede parecer que 20 meses son un mundo, pero en enero, cuando se abra la próxima ventana de mercado, le quedará año y medio de contrato con el Real Madrid. Doce meses después, si no renueva o es traspasado antes, Vinicius sería libre de firmar por cualquier equipo del mundo. Y cualquiera es cualquiera. Es cierto que quedan muchos capítulos para llegar a ese extremo, pero ya hay varios grandes del fútbol europeo muy pendientes de las negociaciones entre Vini y el Real Madrid.

La venganza de Al-Khelaifi

El primero es el PSG. Al-Khelaifi y sus jefes en Qatar no han olvidado la afrenta que para ellos supuso que Mbappé se fuese gratis al Real Madrid. Un año antes rechazaron sendas ofertas de 160, 180 y 200 millones para acabar renovando al jugador, que acabó cumpliendo su sueño con dos años de retraso. Para el PSG sería un pelotazo quitare a Vinicius al Real Madrid en su último año de contrato y para el brasileño sería un club perfecto para ser la gran estrella.

Luego está el peligro que viene de la Premier. Los dos equipos de Manchester, United y City, estarían como locos por tener a Vinicius en su plantilla, un futbolista que ya ha deslumbrado en muchas ocasiones tanto en el Etihad como en Anfield o Stamford Bridge. En Old Trafford no, porque aún no lo ha visitado. El cartel de Vinicius en la Premier es inmejorable, no sólo porque es uno de los referentes del Real Madrid, sino porque su rendimiento en la Champions le ha colocado desde hace tiempo en el foco de los clubes ingleses.

La tercera vía de una (hipotética) salida de Vinicius del Real Madrid pasaría por otro trasatlántico de Europa, el Bayern de Múnich, que ha roto su sempiterna austeridad en los dos últimos veranos con los fichajes de Harry Kane, procedente del Tottenham, y de Luis Díaz, díscola estrella del Liverpool. Los bávaros, a los que Vini trituró en las semifinales de la Champions de hace dos temporada camino de La Decimoquinta, también están pendientes del futuro del brasileño.

Y mientras tanto la ampliación de contrato de Vinicius con el Real Madrid sigue parada, congelada casi, porque el brasileño sigue erre que erre en su idea de ser el futbolista mejor pagado de la plantilla. No le vale ser el mejor salario, quiere ser el mejor pagado en términos absolutos, algo que es imposible para el club porque tendría que pagarle la parte correspondiente a la prima de fichaje que recibió Mbappé. El club blanco quiere que Vinicius siga, pero no a cualquier precio. Y en todo este tiempo de tiras y aflojas a Valdebebas no ha llegado ni una sola oferta formal por Vini. Ni una.