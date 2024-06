Vinicius no quiso ni escuchar la oferta del PSG

El PSG intentó tentar a Vinicius con una oferta mareante y el delantero del Real Madrid no quiso ni escuchar la propuesta del club parisino, que le habría convertido en el futbolista mejor pagado del mundo. El jugador se mantiene fiel al club blanco después de convertirse en el candidato número uno esta temporada a ganar el Balón de Oro.

Vinicius era el golpe de efecto que pretendía dar Qatar para suplir la baja de Mbappé en el PSG, su buque insignia en el fútbol europeo. Desde Doha han jurado vengarse del Real Madrid por el fichaje del delantero francés, que ha acabado llegando al Bernabéu con la carta de libertad debajo del brazo, y qué mejor forma que intentar arrebatarle a Vinicius. Pero han fracasado.

Radio Montecarlo (RMC) desveló la semana pasada que Vinicius era el objetivo número uno del PSG para suplir la marcha de Mbappé. El brasileño, que se ha convertido en el primer candidato para ganar el Balón de Oro esta temporada, es uno de los tres mejores jugadores del mundo y el impacto de su fichaje habría sido tan planetario como el de Mbappé por el Real Madrid. Pero al menos este verano va a ser imposible.

Vinicius, que está concentrado con Brasil para la disputa de la Copa América, ni siquiera quiso escuchar la mareante oferta que estaba dispuesto a ponerle sobre la mesa el PSG. Igual que ocurrió en su día con la última renovación de Mbappé, la única manera que ha encontrado Qatar para intentar seducir a Vini, a falta de proyecto, era el dinero.

El PSG busca un golpe de efecto

El club amparado por el estado de Qatar estaba dispuesto a ofrecer a Vinicius un contrato por 5 temporadas a razón de 50 millones de euros netos fijos más variables, además de asegurarse el 100% de sus derechos de imagen y percibir una parte de su salario como embajador de la marca Qatar, lo mismo que ya hizo en su día con Neymar y Mbappé.

Pero Vinicius sólo piensa en blanco (y ahora en el amarillo de Brasil) y no se plantea irse del Real Madrid «ni por 50 ni por 500 millones de euros». El jugador ha dado instrucciones a sus agentes de que no quiere oír propuestas ni del PSG ni de nadie para salir del Bernabéu. Está feliz en el Madrid, se siente importante y cuenta los días para jugar al lado de Mbappé.

La llegada de Kylian al Real Madrid, lejos de incomodar a Vinicius, le encanta. El brasileño quiere ganar todos los títulos de blanco y sabe que futbolistas como Mbappé acercan al Madrid a su objetivo de lograr los siete títulos que disputará la próxima temporada. Por eso dio al PSG con la puerta en las narices sin necesidad de llegar a escuchar la oferta.

El rendimiento de Vinicius esta temporada está fuera de toda duda. A pesar de haber sufrido sus dos primeras lesiones musculares serias desde que está en el Real Madrid, el brasileño ha firmado 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos oficiales con el equipo blanco. Sin duda ha sido decisivo en la consecución del doblete Liga-Champions del equipo de Ancelotti.

El Madrid, tranquilo con Vinicius

En la cúpula del Real Madrid, por su parte, se muestran «tranquilos no, tranquilísimos» sobre el futuro de Vinicius, al que consideran un jugador «esencial e intocable» en el proyecto a corto y a medio plazo del equipo. La entidad de Florentino Pérez conoce perfectamente el compromiso del delantero brasileño y lo cómodo que se siente en el equipo y en la ciudad.

Vinicius renovó con el Real Madrid la pasada temporada hasta 2027 y se convirtió en el jugador mejor pagado de la plantilla. Su cláusula asciende a los 1.000 millones de euros, una cifra disuasoria para cualquiera, aunque el club blanco no se va a salir de la política marcada por Florentino Pérez desde hace tiempo. Si algún jugador no está a gusto en el Real Madrid y quiere irse, el club no retendrá a nadie que traiga una oferta justa.

No es el caso de Vinicius, que ni está en venta ni quiere irse, pero sí que podría llegar a ser el de alguno de sus compañeros en el caso que durante la próxima temporada la competencia, especialmente en los puestos de la delantera, acabe provocando daños colaterales en algún jugador que no disponga de tantos minutos como quiera.