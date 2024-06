El PSG se prepara para hacer una oferta a Vinicius

El Paris Saint-Germain va a por Vinicius. El equipo francés, dolido por la marcha de Kylian Mbappé, quiere devolver el golpe al Real Madrid fichando al jugador brasileño. Otra cosa es que lo consiga. Según informan desde Francia, el club que preside Nasser Al-Khelaifi hará una gran oferta por el máximo candidato al Balón de Oro, figura principal de la última Champions.

Los dirigentes franceses quieren un sustituto a Mbappé y han visto en Vinicius la mejor forma de darle la vuelta en el mercado de fichajes. De ahí que se hayan interesado en Vinicius, pero es por ahora únicamente un interés que no es real. Es más un sueño. No hay oferta formal al Real Madrid, aunque el PSG sí filtra que Vinicius les interesa.

El club francés afronta un verano clave para su proyecto. Se les ha ido (gratis) su principal estrella, el futbolista más mediático y por el que giraba todo el componente futbolístico en el equipo parisino, perteneciente a Qatar. Luis Enrique pedirá varios refuerzos, aunque al menos de forma pública dice que Mbappé no tiene sustituto. «Es evidente que es un jugador diferente, no lo vamos a suplir con ningún otro jugador, olvidaros, no hay sustituto de Kylian Mbappé», dijo el técnico español al finalizar la temporada con la Copa de Francia.

«Cuatro, cinco, seis fichajes… los que podamos hacer… El sustituto de Kylian será el equipo que con la afición que tenemos y la ambición que tiene este club para ganar todo… eso intentaremos las próximas temporadas y ya veremos si somos capaces de conseguirlo», explicó Luis Enrique en la rueda de prensa posterior a ese triunfo en la final de la Copa de Francia en Lille.

Sin embargo, Al-Khealifi, que acabó muy mal con Mbappé, sí quiere un sustituto para el francés. Y sabe que en el Real Madrid tiene un mercado importante porque allí están los mejores jugadores del mundo. Otra cosa es que consigan fichar a alguien, porque el club blanco no tiene a nadie en venta. Y menos a Vinicius, principal jugador de la plantilla y máximo favorito a ganar un Balón de Oro que sería histórico.

El interés del PSG por Vinicius

La información del interés del Paris Saint-Germain por Vinicius viene de RMC Sport, un prestigioso medio que tiene muy buenas fuentes en el club de la capital de Francia. Explican que el PSG le tiene en su radar, que ha monitorizado a varios jugadores a varios futbolistas para sustituir a Mbappé y que el que más gusta es Vinicius, algo lógico porque el brasileño ya es una estrella mundial, no hace falta descubrirle.

En la agenda del PSG está también Lamine Yamal, segunda opción detrás de Vinicius. Ya los franceses lo intentaron hace unos meses y el Barcelona filtró que había rechazado 200 millones de euros por su joven promesa, todavía menor de edad, pero hay que esperar a una oferta formal para saber el interés del PSG y si de verdad el Barça, con su delicada situación, no venderá al jugador.