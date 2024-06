Mbappé: «Gracias a Florentino Pérez por confiar en mí desde el primer día»

Kylian Mbappé concedió este martes su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid. Lo hizo en Clairefontaine durante la concentración de la selección de Francia y fue el elegido entre los convocados por Didier Deschamps para comparecer en la previa del amistoso de este miércoles contra Luxemburgo. Antes del seleccionador, el nuevo fichaje del conjunto blanco afirmó que «sólo» iba «a responder preguntas de la selección» después de agradecer a Florentino Pérez y a todas las personas que han contribuido en esta operación.

«Todo el mundo ha tenido la información, ya es oficial. Voy a ser jugador del Real Madrid. Es un inmenso placer, estoy muy contento de cumplir un sueño. Tengo muchas ganas de llegar al mejor club del mundo. Gracias a las personas que me han apoyado y a las que han contribuido, aunque sea un poco en esta operación tan compleja, especialmente al presidente Florentino Pérez, que siempre ha confiado en mí desde el primer día», dijo agradeciendo al presidente del Real Madrid, su nuevo club.

«Hay que volver al equipo de Francia, soy capitán, tengo una gran responsabilidad. Sé que para vosotros no es justo porque habéis venido de lejos, pero sólo voy a responder a preguntas de la selección. Prefiero proteger a mi selección porque estamos centrados en algo muy importante», aclaró.

«Sobre el final de temporada he jugado bastante menos. Todo el mundo sabe porque he jugado menos. Hay que adaptarse, para mí no va a ser una excusa para la competición. Me voy a preparar físicamente para ayudar a Francia a traer la Eurocopa a Francia», resumió.

«Creo que un hombre feliz tiene más posibilidades de jugar mejor. No va a haber ninguna excusa para los partidos que he jugado ni para los que voy a jugar. Todo el equipo tenemos que prepararnos, pero claro, ahora llego más sereno a los partidos», sentenció Mbappé.

Mbappé y sus últimos meses en el PSG

«Siempre de la misma manera, es una competición muy complicada, más que la Copa del Mundo, hay mucha presión. Tenemos a los Países Bajos que es muy buen equipo en fase de grupos. Es una competición que no ganamos desde hace mucho tiempo», añadió Mbappé en rueda de prensa.

«Son filosofías completamente diferentes. Son dos buenos entrenadores. Se explican a través del jugador, son campeones. Con Luis Enrique es más fútbol, control con el balón, le gusta que entres en el campo y aportes todo lo que puedas y con Deschamps es otra cosa. Él se adapta mucho más a la selección. En el club puedes definir tu estilo y en el de selección hay menos tiempo para adaptarse y es más de un sistema táctico», explicó.

«Es algo que aprendes. Nos llevamos un buen golpe en la Eurocopa. Nos sirvió para la Copa del Mundo. Creo que de lo que más he aprendido ha sido de la Eurocopa de 2021 y del Mundial de 2022, también aprendes porque es experiencia. Te enriquece como jugador. Cada vez que jugamos lo damos todo y lo volveremos a hacer. Es complicado, pero la Eurocopa me sirvió de mucho. He crecido. Es excitante y un gran reto colectivo. Hace 24 años que no la ganamos y todo tenemos la pasión para hacerlo», prometió.

«Ya me han dicho que no iba a jugar mucho, me lo han dejado caer. Así que yo ya estaba prevenido de que no iba a jugar. A Luis Enrique se lo impuso el director deportivo, esa es la verdad. Luego yo ponía un pie en el terreno de juego y tenía el reconocimiento de ambos. Yo soy la persona que mejor me conozco y el que mejor me analizo. He estado lejos de mi nivel y cuando me comparo con lo que mejor sé hacer sé que he estado peor. He intentado estar para mi equipo, ganar trofeos, pero para el año que viene no me esperaba una temporada como esta seguro», dijo el ya ex jugador del Paris Saint-Germain sobre sus últimos meses en el equipo parisino.

«Yo nunca he sido infeliz en el PSG. Claro que había cosas que me hacían infeliz. No podía demostrar cuando estaba triste porque soy alguien al que la gente sigue. No venía bien. Toda la gente del club me ha ayudado mucho, el entrenador también. Sería muy feo por mi parte llegar aquí y decir que no era feliz en el PSG porque no es verdad», confesó.

«Porque hay mucha presión, pero hay cosas más graves en la vida. Esto sólo es fútbol. Tengo la educación de no venir aquí y llorar. El fútbol es lo que más me gusta en el mundo. Hay gente que tienen trabajos mucho peores que el mío y aun así van a la oficina. Lo que he vivido no se lo deseo a nadie. Hay cosas mucho peores. No soy así, no es mi naturaleza quejarme y si pensáis que es un error, así soy, no voy a cambiar. Claro que tengo mis ídolos, claro que he visto a Cristiano (Ronaldo) o Sergio Ramos, mis futuros compañeros también. He podido ver bastantes mensajes, muchas gracias a todos y espero estar a la altura», concluyó Mbappé.