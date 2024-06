Al-Khelaifi sigue rabiando contra Mbappé y también le bloquea el sueldo de mayo

La relación entre Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaifi sigue estancada después de las turbulencias que sufrió en el último trimestre de la temporada. El PSG, por orden de su presidente, le ha retenido el sueldo al nuevo futbolista del Real Madrid, una circunstancia que comenzó en el mes de abril, pero que en febrero ya asomó, cuando el club parisino debió abonarle al delantero una prima y no lo hizo.

Junto al impago de este bono, el presidente catarí tiene retenido el sueldo a Mbappé desde el mes de abril, ya que aún no ha cobrado su salario del mes de mayo tampoco. La estrategia de la dirección del club parece ser usar este método como medida de presión para que el delantero galo acabe rechazando la prima de fidelidad que debía recibir por haberse quedado en el conjunto parisino la temporada pasada.

Los abogados de ambas partes llevan semanas discutiendo esta nueva afrenta e intentan llegar a un acuerdo, puesto que el jugador se habría comprometido de palabra a que el club percibiría una compensación económica si él abandonaba en algún momento las filas del PSG siendo agente libre, tal y como ha ocurrido. Los abogados del club quieren que esa intención no quede en papel mojado y que se firme por escrito y, mientras tanto, el máximo dirigente está adoptando sus propias medidas para asegurarse no pagar una cifra cercana a los 80 millones de euros, montante a lo que ascendía la prima de fidelidad.

El diario L’Equipe asegura que Al-Khelaifi podría trasladar el castigo a Mbappé también al mes de junio, último en el que el futbolista pertenecerá al PSG, la decisión de no abonarle el sueldo, algo que podría hacer que ambas partes acabaran enfrentadas en los tribunales, lo que parecía absolutamente descartado cuando el crack francés reconoció que había llegado a un acuerdo para preservar los intereses de todas las partes si se acababa produciendo su salida.

La estrategia típica de Al-Khelaifi

Este enfrentamiento propiciado por el impago por parte del club no es nuevo y ni siquiera es Kylian Mbappé el único futbolista de la plantilla que lo sufre. Los jugadores reclaman unos 300.000 euros cada uno por un bonus de la temporada pasada que aún no ha sido abonado. A pesar de que la actuación del PSG durante el curso 22/23 fue más que discreto tanto en Champions League como en la Copa de Francia, la cifra que pertenece a cada futbolista por objetivos es superior a un cuarto de millón de euros.

La clave en toda esta cuestión es que ese pacto fue verbal y no está firmado, por lo que los integrantes de la plantilla de la temporada pasada creen que Al-Khelaifi no va a cumplir su palabra y no va a abonar lo que les corresponde. En este caso, la figura de Marquinhos, capitán de la plantilla y líder absoluto de los jugadores va a ser crucial para intentar desencallar la situación y acabar con el malestar que existe en el vestuario parisino. Los cismas en el PSG no acaban con la esperada y anunciada salida de Kylian Mbappé.