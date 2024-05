Eduardo Inda dio la exclusiva del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid el 16 de febrero

Kylian Mbappé ha anunciado que dejará el PSG al término de la temporada y que se marchará de Francia. Una noticia que ya se conocía desde el pasado mes de febrero. Fue entonces cuando Eduardo Inda dio la exclusiva de que Mbappé había fichado ya por el Real Madrid. El conjunto blanco cerró su incorporación el lunes 12 de febrero y apenas unos días después, el 16, el director de OKDIARIO anunciaba el bombazo sobre un culebrón que está a punto de llegar a su fin.

El anuncio de que Mbappé dejará el PSG es simplemente el primer paso de un fichaje que se ha cuajado con tranquilidad en Valdebebas. El Real Madrid se ha mantenido siempre a la espera de que se fueran sucediendo los acontecimientos. En un segundo plano desde 2022, la operación se fraguó a fuego lento y sin excesivas presiones, cerrándose un acuerdo verbal a mediados de febrero.

El jugador dio su sí quiero en una reunión en la que estaban presentes sus padres, Fayza Lamari y Wilfried Mbappé, y una la delegación madridista encabezada por el asesor económico principal de Florentino Pérez. Allí se acordaron todos los flecos pendientes de una macronegociación en la que han influido varios factores. El salario del jugador se reducirá ostensiblemente para poder fichar por el Real Madrid, que le abonará 15 millones de euros netos por temporada.

Inda también dio más detalles del fichaje de Mbappé. Contó que el jugador aceptó rebajar sus emolumentos tras comprobar que el dinero no le trajo la felicidad en París y será el jugador mejor pagado del equipo empatado con Jude Bellingham, al que también se le subirá el sueldo para igualárselo al del francés. El contrato firmado por Mbappé con el Real Madrid será por las próximas seis temporadas.

El jugador llegará con la carta de libertad, puesto que su contrato con el París Saint-Germain acabará el 30 de junio. Sin embargo, el Real Madrid abonará una buena cantidad por su fichaje. Los blancos pagarán una prima al futbolista que alcanzará los 100 millones de euros, con la que se compensará la rebaja salarial de la estrella del fútbol francés.

Una cantidad que, por otro lado, será inferior a la que percibió por su última renovación con el PSG, en verano de 2022, cuando todo apuntaba a que firmaría por los madridistas pero cuando acabó reculando y dejando tirado al club del Bernabéu. En esta ocasión, el club blanco sí se ha llevado la mano ganadora con el delantero más codiciado del mundo.

Eduardo Inda adelantó el fichaje de Mbappé

Eduardo Inda fue el encargado de anunciar en exclusiva la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Lo hizo sólo un día después de que se conociera que el jugador había comunicado su decisión irrevocable de abandonar el PSG al término de la temporada. El director de OKDIARIO facilitó entonces todos los detalles de una operación cerrada prácticamente en secreto entre el entorno del jugador y el club.

Cuando el PSG renovó a Mbappé en 2022, lo hizo anunciando que el nuevo contrato era hasta 2025. Sin embargo, la realidad era que el futbolista firmaba sólo hasta 2024, con una opción de prolongarlo una temporada más. Algo que no se ha producido. En caso de querer seguir hasta junio de 2025, debía comunicarlo el pasado verano, algo que no hizo.

De hecho, el club actuó contra él y le presionó al máximo. Sabiendo que, en caso de no renovar, se marcharía a coste cero y no percibirían ni un sólo euro por su salida, el club le dejó fuera de la pretemporada y de la gira asiática del primer equipo. Se quedó entrenando en el cuartel general del PSG en Poissy, junto con el resto de futbolistas con los que Luis Enrique no contaba y que estaban en el mercado.

Una vez se le levantó el castigo, Al-Khelaifi volvía a confiar en poder alcanzar un acuerdo para renovarle, pero rápido se instaló un aura de negatividad en el club respecto al futuro de Mbappé. Fue desde que ganó su quinta Supercopa de Francia el pasado 4 de enero. Ese día, tras celebrar el título, acudió a zona mixta y pronuncio las siguientes palabras: «Aún no he tomado una decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo».

Falta concretar su llegada a Madrid

Una vez que se ha anunciado de manera oficial la marcha de Kylian Mbappé del PSG, queda por saber cuándo se producirá su anuncio por el Real Madrid. Queda por concretar cómo será el aterrizaje del futbolista en la capital de España, teniendo en cuenta que le espera un ajetreado verano por delante, puesto que participará en la Eurocopa al término del curso y también desea disputar los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París.

La intención del Real Madrid pasa por presentar a Mbappé en los días entre el final de temporada y el inicio de la Eurocopa. En ese momento, el estadio Santiago Bernabéu no tiene previsto celebrar ningún concierto y Kylian podrá disfrutar de una presentación galáctica como en su momento tuvo Cristiano Ronaldo con un lleno total en el estadio.