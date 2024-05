Mbappé, desenlace inminente

El anuncio del adiós de Mbappé del PSG ya es una realidad. El jugador galo ha querido comunicar un secreto a voces antes de jugar su último partido en el Parque de los Príncipes. El próximo domingo, la entidad parisina disputará el que será su último encuentro de la temporada en el Parque de los Príncipes ante el Toulouse y Kylian se quiere despedir bien, algo que siempre ha tenido claro.

Lo que no ha hecho Mbappé es desvelar su destino en el vídeo que ha hecho público en las redes sociales, cumpliendo así el deseo de la entidad madridista de no desvelar dónde jugará el delantero a partir de la próxima temporada. Los blancos no quieren ningún tipo de distracción hasta después de la final de la Champions.

Silencio hasta después de la final

El Real Madrid tiene claro que no habrá anuncios hasta que no se ponga punto final a la temporada. No hay opción a las distracciones. Tanto si los blancos ganan o pierden contra el Borussia Dortmund en Wembley, el 3 de junio sería un día propicio para hacer el anuncio oficial.

Por otro lado, el PSG poco tiene que decir. Los franceses ya saben que Mbappé ha tomado la decisión de no renovar su contrato e irse cuando acabe el curso. Ni tiene ni puede decir absolutamente nada al respecto. Sólo esperar y respetar la decisión del jugador, que quiere ser él el que marque sus tiempos a nivel comunicativo. Todo hace indicar que el primer paso lo dará este domingo.

El Real Madrid, Mbappé y el PSG tienen claro cual es su futuro. Los blancos ya cuentan con el francés para la próxima temporada, mientras que el galo cuenta los días para comenzar su nueva vida en el estadio Santiago Bernabéu. A su vez, los parisinos, tal y como refleja Luis Enrique cada vez que es preguntado por este asunto, ya se han hecho a la idea de comenzar a partir de la próxima temporada una vida sin su jugador franquicia.

Las fechas de la presentación

El escenario ideal para el Real Madrid sería presentar a Kylian Mbappé la primera semana del mes de junio, siendo el día 4 una fecha muy deseada. El club blanco ya ha puesto la maquinaria en marcha para que en el sexto mes del año, cuando tanto el conjunto blanco como el PSG hayan puesto punto final a sus respectivas temporadas, se pueda anunciar un fichaje que está atado y cerrado desde el 16 de febrero, tal y como adelantó OKDIARIO. De hecho, ya hay trabajadores del club, como el área de seguridad, que están al tanto de esta idea.

Por ello, desde el Real Madrid ya han comenzado a preparar la que será una presentación monumental. A la altura de la que se vivió con Cristiano Ronaldo en 2009. El estadio Santiago Bernabéu se abrirá para dar la bienvenida a un jugador que, junto a Vinicius y Bellingham, está llamado a liderar el fútbol mundial en los próximos años.

El Real Madrid maneja varios escenarios para la presentación de Mbappé, siendo la primera semana de junio la fecha más idílica, aunque no será sencillo. Francia jugará su primer amistoso previo a la Eurocopa el 5 de junio en Metz contra Luxemburgo y el segundo el 9 del mismo mes en Burdeos contra Canadá.

Por otro lado, el estadio Santiago Bernabéu sí estaría preparado. Los blancos terminan la Liga el último fin de semana de mayo contra el Betis. Después, el coliseo madridista se abrirá para Taylor Swift el 29 y 30 de mayo y se intentará que se pueda ofrecer en directo la final de la Champions el 1 de junio. Si los blancos ganan, el día 2 habrá celebración, mientras que la primera semana está libre de espectáculos.

Mbappé necesita el permiso del PSG y de Francia

Hay que recordar que Mbappé es jugador del PSG hasta el 30 de junio, por lo que necesitaría el ok de su club para poder ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid en junio.

Si no es posible presentar a Mbappé en la primera semana de junio, el Real Madrid debería aplazar el acto al momento en el que Francia quede eliminada o termine ganando la Eurocopa de Alemania 2024. Eso obligaría a retrasar la presentación, un escenario que no gusta tanto a los blancos, y también habría que tener en cuenta.