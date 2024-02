La reflexión viral del Lobo Carrasco sobre Mbappé y su fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé no deja indiferente a nadie, ni siquiera a los más culés y más alejados del madridismo. Hasta el ‘Lobo’ Carrasco, ex jugador del FC Barcelona y acérrimo defensor del club azulgrana en diversos programas y tertulias, se ha rendido en El Chiriguito a la superioridad del futbolista francés. «Kylian Mbappé ha cogido el testigo. Yo soy de Kylian Mbbapé desde los 17 años cuando estaba en el AS Mónaco», argumentaba el ex futbolista.

«¿Dirás lo mismo cuando venga al Real Madrid?», le preguntaba Edu Aguirre, a lo que Carrasco no dudó ni un segundo en contestar de forma afirmativa. «Por supuesto. Pregúntame por Modric o pregúntame por jugadores que engrandecen el fútbol», afirmó el tertuliano. «No creo que diga que es bueno, diré que es de los mejores. Yo tengo la convicción de que, esté en el Madrid, en el Arsenal o en el Liverpool, subirá a los escenarios a recoger Balones de Oro», anticipó.

Mbappé, contra la Real Sociedad volvió a demostrar que sigue siendo el jugador decisivo y diferencial que enamoró hace ya seis temporadas a todo el planeta fútbol. Y no es para menos porque contra el equipo ‘txuri urdin’ Mbappé monopolizó todo el ataque parisino y fue el protagonista de las ocasiones de gol más claras de las que gozó el PSG.

Hay un dato revelador, y es que el de Bondy realizó seis remates a puerta solo en la segunda mitad. Uno de ellos acabó en gol y fue el que abrió el marcador en la ida de octavos de final de la Champions League. A pesar de errar alguna ocasión clara que pudo aumentar su cuenta particular, Mbappé siempre se mostró como la mayor amenaza para el equipo de Imanol Alguacil que, cada vez que el PSG salía a la contra, rezaba para que el esférico no llegara al delantero francés.

El culebrón infinito

El nombre del futbolista, como suele ser habitual, continua siendo el centro de debate en programas y tertulias como cada final de temporada y cada vez que la relación contractual entre jugador y PSG entra en sus últimos meses de vigencia. Esta ocasión no iba a ser menos, toda vez que parece la definitiva para que Mbappé abandone la disciplina parisina el próximo 30 de junio.

El Real Madrid parte en la ‘pole’ para hacerse con sus servicios aunque el jugador es consciente de que tendrá que rebajar sus pretensiones salariales si quiere recalar en el club blanco que hará un esfuerzo a la hora de pagarle una prima de fichaje generosa pero que en ningún caso quiere romper la escala y la armonía salarial que reina en la plantilla.

Esta es la circunstancia que más hace dudar de la llegada de Kylian al club blanco y el resquicio que quieren explorar otros clubes que aún tienen la esperanza de fichar al crack francés y que cuentan con una mayor capacidad económica que ofrecerle. El Liverpool y el Arsenal siempre han permanecido en la sombra pero sin renunciar a ningún movimiento que pueda poner patas arriba uno de los culebrones más largos de la historia del fútbol.